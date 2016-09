CNTE bloquea tramos carreteros en Nochixtlán

Oaxaca

Profesores de la sección 22 adheridos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y activistas de organizaciones aliadas reforzaron los bloqueos en la autopista y en la carretera federal Oaxaca-México, en el tramo Nochixtlán, para exigir justicia para las víctimas del enfrentamiento ocurrido el 19 de junio pasado.

A 90 días del enfrentamiento que dejó ocho muertos, los manifestantes colocaron barricadas que impiden por completo el paso de vehículos, realizaron un homenaje y exigieron la reparación integral del daño, así como castigo a los responsables de los decesos.

Por la tarde está prevista una marcha masiva organizada por la CNTE.

Juana Ramón Solís, integrante del Comité de Víctimas por Justicia y Verdad "19 de Junio", reprochó la falta de respuesta por parte del Estado mexicano a las exigencia de justicia y esclarecimiento de los hechos; a tres meses, no hay ningún implicado en la cárcel o bajo investigación.

Afirmó que no se bajará la guardia y que seguirán las protestas y las manifestaciones, "el caso Nochixtlán no es un caso cerrado, sigue abierta la herida y no cerrará hasta que sean castigados los responsables materiales e intelectuales de la masacre".

Reprocharon que la caravana de médicos del gobierno federal fuera enviada sin equipo ni medicamentos básicos para atender a las víctimas, "no se les ha dado el trato humano y digno que merecen" a las víctimas.

Señaló además que la PGR no ha confirmado que mandos fueron los implicados en dar la orden de disparar contra los docentes y los activistas que defendían la entrada al poblado.

CNTE discute nuevo plan educativo

Este lunes, profesores de la sección 22 se congregaron en su auditorio de asambleas para discutir el nuevo plan educativo que harán valer en Oaxaca, basado en su plan de transformación de la Educación (PETEO) para suplir a la reforma educativa.

También dieron a conocer su calendario escolar alternativo, que inicia el 7 de septiembre y concluye el 21 de julio, no respetando los 200 días de clases que marca el calendario oficial de la SEP.

Continúa acordonamiento del IEEPO

Un grupo de maestros disidentes mantiene el acordonamiento de la sede general del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) y de sus oficinas regionales y administrativas.







MMR