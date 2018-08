CNTE adelanta inicio de ciclo escolar en Oaxaca

Óscar Rodríguez

La sección 22 de la CNTE adelantó el inicio del ciclo escolar en Oaxaca, por lo que los alumnos de las escuelas en donde la coordinadora tienen presencia regresaron hoy a clases, cuatro días antes de lo establecido por la SEP.



Durante la ceremonia inaugural del ciclo escolar, realizada en la secundaria técnica 254, ubicada en el municipio de Tlacolula de Matamoros, los maestros reiteraron que no van a respetar la reforma educativa.



Los dirigentes de la CNTE destacaron que el ciclo escolar "alternativo" tiene 209 días y no 200 como el de la SEP; destacó que la diferencia de días es porque desean dar más tiempo a los alumnos y que no serán para usarlos en protestas o plantones.



El líder de la sección 22 de la CNTE, Eloy López Hernández, dijo que este ciclo escolar no se inicia en rebeldía sino con el respaldo de los padres de familia y las autoridades municipales.



Acusó al gobierno de Oaxaca de no haber cumplido con todos los compromisos que había hecho con los docentes y que aún 50 por ciento de las 13 mil escuelas de la entidad están en mal estado a causa del terremoto.



Dijo que en este ciclo escolar no usarán los libros de texto de la SEP sino unos cuadernillos con los que pretenden introducir su proyecto educativo alternativo.



Adelantó que el próximo 1 de septiembre, día en que el presidente Enrique Peña Nieto entregará su Sexto Informe de Gobierno, se movilizarán.





AA