Clases no duran ni una semana en Orizaba; maestros se van a paro

Isabel Zamudio

A cuatro días de haber iniciado el ciclo escolar, maestros y personal administrativo del Instituto Tecnológico de Orizaba pararon labores de manera indefinida para exigir la destitución del director, Rogelio García Camacho.



Los manifestantes acusaron al director de asignar plazas a sus amigos, de malos manejos de los recursos por concepto de inscripción y de vender en 11 mil pesos los lugares a los jóvenes que no pasaron el examen de nuevo ingreso.



Al grito de ¡Fuera Camacho!, los inconformes tomaron las instalaciones del instituto y exigieron a las autoridades atender sus demandas.



El dirigente sindical, Miguel Ángel Cruz Arellano, acusó al director de recontratar a cuatro personas sin que éstas pasaran por las evaluaciones correspondientes.



No es la primera protesta en contra del director de la institución, el mes pasado, los estudiantes exigieron transparentar los ingresos, que calcularon en 11 millones de pesos, ya que no hay sillas en los salones y los talleres tienen varias deficiencias.



