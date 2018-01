Registra Chihuahua un grado centígrado por entrada del frente frío 23

Chihuahua

Con el objetivo de evitar incidentes por la baja de temperaturas, ante la entrada del frente frío número 23 y su masa de aire polar, la Coordinación Estatal de Protección Civil pidió a la ciudadanía atender las medidas de seguridad.

En un comunicado, la dependencia estatal informó que durante la mañana de este martes, las temperaturas mínimas registradas fueron de un grado en Chihuahua; Ciudad Juárez, menos 4.1; Ahumada menos 0.6, y Janos menos 2.3 grados.

Refirió que en Buenaventura se registraron valores de menos 2.4 grados centígrados; Cuauhtémoc, 0; Delicias, 2.3; Jiménez, 1.8; Parral, 0.3; Ojinaga, 2.3; Basaseachi, menos 5.5; Temósachic, menos 7.7; Guachochi, menos 6; Majalca, menos6.8 y El Vergel, menos 8.2.

Anotó que las temperaturas máximas esperadas para este martes son: Chihuahua, 7 grados; Ciudad Juárez, 5; Ahumada, 6; Nuevo Casas Grandes, 7; Buenaventura, 8; Cuauhtémoc, 9; Delicias, 9; Jiménez, 14; Parral, 13; Ojinaga, 10; Basaseachi, 8 y Guachochi, 10.

Por lo anterior, la dependencia estatal exhortó a los chihuahuenses a abrigarse adecuadamente, usar ropa gruesa. Evitar exposiciones prolongadas a la intemperie y ubicar los refugios temporales.

También pidió consumir abundantes líquidos, frutas y verduras de la temporada, ricas en vitamina C, así como bebidas calientes. Además, no tener tanques de gas dentro de habitaciones, no usar mangueras de plástico en instalaciones de gas, no dejar los calentones encendidos al dormir y al salir de la casa. De igual modo, no dejar combustibles, ni ropa cerca del fuego. En calentones de leña, no usar solventes o líquidos inflamables, dejar la ventana abierta por lo menos 10 centímetros, así como cubrir tuberías externas y no sobrecargar tomas eléctricas.

MMR