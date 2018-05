Salario a campesinos y gobierno a ras de tierra: Rutilio Escandón

México

Solo le falta el acento tabasqueño. Porque el hablar lento y parsimonioso de Rutilio Escandón delata su cercanía durante 30 años con su dirigente partidista, Andrés Manuel López Obrador.

El resto de los acentos y promesas de este político oriundo del municipio de Venustiano Carranza y candidato a la gubernatura de Chiapas por la coalición Juntos Haremos Historia (Morena, PT y PES) completan el parecido. Escandón, abogado de 59 años, ex senador y ex diputado federal del PRD, no sabe hablar sin retórica: “Cuando lleguemos al gobierno se va a notar desde el primer día, seremos un gobierno honesto y humano. Lo digo sin demagogia, los privilegios para unos cuantos se van a acabar”.

Moreno, alto y delgado, cuida cada una de sus palabras para insistir en que el proyecto alternativo de nación propuesto por Morena se puede realizar sin contratiempos. Sobre los cómos, procura no ahondar mucho.

El también ex magistrado presidente del Poder Judicial chiapaneco derrocha confianza en la entrevista, tanto que asegura que obtendrá la gubernatura. Y es que todo puede quedar en familia.

Por un lado, Escandón presume una gran cercanía con el gobernador de la entidad, Manuel Velasco y, por otro lado, su matrimonio con la ex legisladora tabasqueña Rosalinda López Hernández, hermana de Adán Augusto López, candidato de Morena para la gubernatura de Tabasco. Ambos son hijos del abogado Payambé López Falconi, amigo muy cercano de López Obrador.

Escandón es sincero y reconoce que militó en el PRD no por el partido, sino por seguir a Andrés Manuel. Lo conoció en 1988, cuando participó en el movimiento de Cuauhtémoc Cárdenas que reclamaba un fraude electoral. “Yo no me quería afiliar al PRD, lo hice en 1997, después de la matanza de Acteal, porque me indignó”, explica.

En otro flanco, cuenta con el apoyo de Velasco, ya que desde 2012 él mismo llamó a votar por la candidatura del actual gobernador. Además, fue propuesto como presidente del Tribunal en 2013 por el mandatario estatal con respaldo del Partido Verde.

Para Escandón, su candidatura parece sencilla. Desde septiembre de 2017 el Consejo Estatal de Morena anunció al ex magistrado como ganador de la encuesta en la que compitió contra el senador Zoé Robledo, el dirigente estatal de Morena Óscar Gurría, y Plácido Morales Vázquez. Quizá por eso y por el amplio margen de ventaja que le otorgan las encuestas sobre sus contrincantes confía en que Chiapas será uno de los primeros estados donde gobernará Morena. También, porque la gente experimenta un profundo hartazgo y descontento con PVEM y PRI.

Sus ademanes no dejan mentir a Escandón como un fiel seguidor de López Obrador, pero tampoco sus promesas: no habitará la casa de gobierno en Tuxtla Gutiérrez, seguirá viviendo en su domicilio; no utilizará las aeronaves de gobierno más que para auxiliar a comunidades en contingencias y en materia de seguridad.

“Vamos a caminar a ras de tierra”, asegura Escandón, padre de tres hijos y amante de la pintura. Pasión que comparte con Rosalinda, su segunda esposa, y que queda evidenciada a través de las paredes de su casa, las cuales están tapizadas con cuadros de Manuel Suasnávar y con réplicas de Rufino Tamayo.

Transparencia, respeto a los derechos humanos y reconciliación, asegura que son sus grandes apuestas, en caso de llegar al gobierno de Chiapas. De ahí partirá, explica, para dialogar con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y con el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) para atender los grandes rezagos que enfrenta el estado en materia de educación, salud y empleo.

“Vamos a inaugurar un gobierno democrático”, insiste, mientras acaricia a Maya, una labrador nombrada así en honor a la perra que acompañó en su destierro en México a León Trotsky.

Escandón visualiza el campo como motor de desarrollo de la entidad y promete que lo atenderá como prioridad, ya que como hijo de padres campesinos, conoce las dificultades del sector.

¿Por qué aspira a gobernar Chiapas?

Porque mi sueño ha sido servir a Chiapas, porque deseo inaugurar una nueva cultura política, una cultura del bien común, del respeto a los derechos humanos, de la política social de apoyo a la gente. Me duele ver a gente muy pobre, con todas las carencias, con todas las necesidades teniendo un estado rico, con grandes potenciales. Es una incongruencia que siendo Chiapas un estado que produce electricidad, que tiene petróleo, que produce gas, que tiene una diversidad ecológica, una riqueza cultural, que tiene los ríos más importantes de México, la Federación no haya volteado a ver al estado con responsabilidad.

Comenzó su carrera política en Baja California, más tarde regresó a Chiapas, ¿considera que tiene el conocimiento del territorio que aspira a gobernar?

Tuve que salir a estudiar la carrera a Baja California porque conseguí una beca, era la única posibilidad que tenía de seguir estudiando, y una vez que terminé la carrera, me dieron la oportunidad de trabajar allá. Inicié mi carrera política trabajando en el gobierno de Baja California, en el Registro Público de la Propiedad. También me tocó fundar el periódico Novedades de Baja California y creé el primer sindicato, fui el primer secretario general del sindicato para defender la plantilla laboral. He transitado ya por los tres poderes, tengo una trayectoria de trabajo de 40 años, empecé a trabajar desde mi época de estudiante, porque los que venimos de la cultura del esfuerzo tenemos que trabajar para estudiar”.

Encabezó el Poder Judicial en el estado, ¿qué panorama le dejó esa encomienda sobre los pendientes en materia de justicia?

En el Poder Judicial, como en todas las instituciones, atravesamos por todas las dificultades económicas, sin embargo, nos pusimos de acuerdo todos los trabajadores y, de manera consensuada, hicimos de lado los gastos superficiales, incluso nos bajamos el salario para que no tuviéramos que despedir a ningún trabajador, y eso nos unió mucho.

Avanzamos en la justicia oral, fuimos de los primeros estados en cumplir antes del tiempo señalado. Cuando yo entré al Poder Judicial estábamos muy demorados, pero a mí me sirvió mucho trabajar como senador y diputado federal. Desde ahí me tocó impulsar esta reforma de seguridad y de justicia en el país para promover los juicios orales. Cuando llegué a Chiapas al Poder Judicial, se me facilitó mucho y sacamos adelante esta importante tarea, la clave fue coordinarnos con todas las autoridades.

Chiapas tiene muchos pendientes en materia de justicia social y oportunidades, ¿cuál sería el aspecto más urgente a atender?

Coincido con Andrés Manuel: el campo chiapaneco es la mejor fábrica, puede producir más empleos y lo vamos a hacer. El problema en el campo es la división, por lo que vamos a hacer un llamado a la reconciliación de todas las organizaciones para caminar juntos, crear empleos. Vamos a adoptar en Chiapas el Proyecto Alternativo de Nación que propone sembrar árboles según la vocación de la tierra. Pero vamos a hacer un lado la demagogia de dar los arbolitos a la gente y si los quiere sembrar, que los siembre. En Chiapas, 85 por ciento de la gente está en pobreza, sobre todo, en el campo. Entonces, vamos a sembrar los arbolitos, pero también vamos a dar un salario a la gente para que siembre sus parcelas y se ayudará a los jóvenes campesinos con becas para que puedan estudiar.

¿De dónde van a salir los recursos para emprender los cambios?

Estoy formado en el Derecho. Soy un hombre que toda mi vida ha trabajado en la construcción de la norma jurídica y del respeto al estado de derecho. Nada por fuera del marco de la ley, y nadie por encima de la ley. De una vez les digo a los servidores públicos que han defraudado la confianza de la sociedad: se van a enfrentar a un juicio, no va a haber tregua. Solamente de esa manera vamos a construir un verdadero gobierno.