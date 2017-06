César Duarte falta a audiencia sobre desvío de 79 mdp al PRI

Chihuahua

El ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, no se presentó a la audiencia a la que fue convocado este viernes por el juez de control Eduardo Javier Saenz, en la Cuidad Judicial de Chihuahua, por el delito de peculado y enriquecimiento ilícito.

Los que sí se presentaron fueron Jaime Herrera, ex secretario de Hacienda; Pedro Mauli, ex secretario de Finanzas del PRI en el estado, y Jesús Olivas, ex director de Egresos.

Las personas que no asistieron fueron, además de César Duarte, Mario Mizquitic, Adrián Doza y Karina Velázquez, ex presidente del Comité Directivo Estatal del PRI.

La audiencia en los Juzgados Federales por los delitos electorales en contra de ex funcionarios estatales concluyó sin que se dictarán medidas cautelares contra quienes acudieron a la diligencia.

El juez precisó que será en una audiencia privada en la que se decidirán las medidas en contra de los que no asistieron a la audiencia, sin que se precisaran los motivos de la ausencia.

En días pasados se dio a conocer que la Secretaría de Hacienda de Chihuahua descontaba el 10 por ciento de su salario a los empleados de las dependencias estatales y generaba un cheque de 1.2 a 1.7 millones de pesos, cada 30 días, para beneficios económicos de Duarte.

Al no asistir a una audiencia, se espera que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales solicite hoy la aprehensión del ex gobernador de Chihuahua por el presunto desvío de 79 millones de pesos al PRI.

Asimismo, un juez federal negó el amparo que solicitó al ex mandatario contra actos de la Procuraduría General de la República respecto a la denuncia por peculado y enriquecimiento ilícito presentada en su contra en el año 2014.

César Duarte solicitó la protección de la justicia federal para que la dependencia le informara si existen más indagatorias en su contra, además de la iniciada por la Unidad de Análisis Financiero que lo investiga por lavado de dinero.

El juez Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, Julio Veredín Sena, resolvió que “la Justicia de la Unión no ampara ni protege” a Duarte, informó el Consejo de la Judicatura Federal.

El ex gobernador promovió el juicio de amparo contra actos de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro y de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, ambas de la PGR.

Hasta el momento se ha detenido a 10 ex funcionarios de la administración de César Duarte.



