A César Duarte le espera la cárcel: consejero jurídico de Chihuahua

Juan José García Amaro

El consejero Jurídico de Chihuahua, Jorge Espinoza Cortés, sostuvo que el ex gobernador César Duarte Jáquez seguirá sus procesos penales tras las rejas y no en libertad, como lo afirmó el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, quien aseguró que los delitos que se le imputan al priista no son graves.

Las declaraciones de @navarreteprida en el @senadomexicano, hacen evidente la protección del gobierno de @EPN al exgobernador prófugo #CésarDuarte, quien deberá enfrentar su proceso en prisión preventiva, señaló @JorgeESpinoza03 titular de la @CJedochih https://t.co/6XPPQ5gchq — Com Soc Chih (@ComSocChih) October 17, 2018





​Explicó que la respuesta del funcionario federal al senador Emilio Álvarez Icaza, quien lo cuestionó sobre el estado del proceso de extradición del ex mandatario revela dos cosas, su desconocimiento del Código Nacional de Procedimientos Penales y la protección del presidente Enrique Peña Nieto a César Duarte.



“No es una detención inmediata con fin de extradición porque el propio delito por el cual se le acusa en la instancia, en el estado de origen, es un delito no grave, qué le corresponde al Departamento de Estado norteamericano, procesarlo”, indicó Navarrete en el Senado.

Te recomendamos: Abren otro proceso a ex funcionaria de César Duarte

Sin embargo, Espinoza Cortés señaló que el titular de la Segob hizo "un apurado análisis" que lo llevó a incurrir en un desatino, ya que el Código Nacional previene diversas circunstancias como causa para imponer una medida cautelar de prisión preventiva.



Añadió que la multiplicidad de causas penales, el número de años de prisión que podría enfrentar, la cuantía de los recursos desviados, incluso el mantenerse en país extranjero sin acudir a la presencia de los jueces que lo están requiriendo, son algunos de varios argumentos que son motivo suficiente para la imposición de una medida cautelar de prisión preventiva.



RLO