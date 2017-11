Maestros protestan en Acapulco; exigen pago de salarios

Acapulco

Más de 300 maestros y alumnos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (Cecyte) bloquean el bulevar de Las Naciones, en Acapulco, para exigir el pago de salarios y la liberación del presupuesto para los diversos planteles de la institución.

"Se han dejado de pagar prestaciones de seguridad social, los salarios de los maestros y personal administrativo, y tampoco han pagado incrementos salariales", acusó uno de los manifestantes.

Los docentes iniciaron un paro de labores por tiempo indefinido en 11 planteles educativos, afectando a más de 25 mil alumnos de las siete regiones del estado.

"Las escuelas están abandonadas, no hay materiales; en algunas escuelas no hay luz, no hay teléfono y tampoco agua, ni siquiera un ventilador", reprochó el secretario general del sindicato Francisco Armenta Serna.

Los maestros advirtieron que en caso de no obtener una respuesta favorable, cerrarán definitivamente los 11 planteles en los que laboran 900 docentes y personal administrativo.



RLO