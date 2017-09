Capturan a 2 ex funcionarios de la SSP y 6 policías en Veracruz

Veracruz

Ocho ex integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública del estado entre estos seis ex policías y dos ex funcionarios de Reinserción Social fueron detenidos y llevados a audiencia del penal de Pacho Viejo en Coatepec, acusados del delito de desaparición forzada

Óscar Sánchez Tirado, ex director general de Prevención y Reinserción Social de la misma SSP y su pareja Olga Jiménez fueron detenidos en Mazatlán, Sinaloa.

Los ex policías fueron intervenidos con base al expediente o carpeta de investigación 214/2017 que se abrió por el delito de desaparición forzada.

Los ex elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado fueron capturados por agentes ministeriales y trasladados al penal de Pacho Viejo, donde fueron puestos a disposición del Juez penal que los reclama.

Igualmente Óscar Sánchez Tirado, quien fue detenido en el estado de Sinaloa.

A los detenidos se les relaciona con la desaparición forzada de un joven originario de Veracruz, ocurrida el 15 de septiembre de 2015.

Sánchez Tirado, director se Prevención y Reinserción Social de la SSP, el 1 de agosto de 2014 al 18 de febrero de 2016, bajo las órdenes directas del ex secretario preso en Pacho Viejo, Arturo Bermúdez Zurita.

Antes formó parte del cuerpo de seguridad de los ex gobernadores Javier Duarte y Fidel Herrera.

Son acusados por desaparición forzada de Carlos David Bautista López, un joven de 31 años, que desapareció después​s de acudir a una fiesta en Xalapa, el 15 de septiembre de 2015 y del cual no se sabe de su paradero.

Juan Carlos Bautista Maza, padre del desaparecido, señaló que su hijo se vio a la salida de la fiesta con su ex pareja, quien también estaría relacionada con el plagio, luego de eso no se supo más de él.

Presuntamente Bautista López fue detenido de manera ilegal sobre la vía pública por elementos de la SSP.

Fuentes de la Fiscalía General del Estado indican que la desaparición habría sido orquestada por Óscar Sánchez Tirado y los otros siete ex funcionarios.

Los presuntos delincuentes fueron presentados ante un juez en la audiencia de imputación en las salas del Poder Judicial, con sede en la comunidad de Pacho Viejo.

Oscar Sánchez fue señalado junto con la delegada Jurídica de Reinserción Social de cobrar tarifas de 70 a 250 mil pesos a cambio de la libertad de reos.

MMR