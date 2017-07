Caos vial por el cierre total del Paso Express

Morelos y México

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) informó ayer a las 6 de la mañana que la circulación por el Paso Express de Cuernavaca, Morelos, se suspendía para los camiones de carga; sin embargo, más tarde dio conocer que la medida es para todos los vehículos, por lo que se originó un caos vial en toda esa zona.

La circulación estará cerrada hasta el próximo lunes, cuando se entreguen los primeros resultados de los peritajes.

La dependencia llamó a los conductores a tomar vías alternas para dirigirse al sur de Morelos y a otras entidades, como Guerrero y Oaxaca.

En un comunicado, la SCT argumentó que el cierre tiene por objeto “llevar a cabo las reparaciones necesarias en el kilómetro 93+800 de la carretera México-Acapulco”, donde se abrió el socavón el pasado miércoles y donde fallecieron dos personas.

ACCIDENTE

Alrededor de las 3 de la tarde un tráiler que cargaba cemento se volcó en el kilómetro 63 de la autopista México-Cuernavaca, lo que contribuyó al congestionamiento vehicular.

Tras la volcadura se informó que no hubo víctimas.

Las labores de limpieza y rescate del conductor de la unidad provocaron que la autopista de cuota fuera cerrada en el carril de alta velocidad durante cuatro horas, por lo que el tránsito vehicular fue desviado hacia la carretera federal, donde los automovilistas pasaron más de seis horas tratando de llegar a Cuernavaca o Guerrero.

De acuerdo con información de la SCT, la autopista de cuota fue abierta en su totalidad a las 19 horas, pero la acumulación de autos ocasión que el tránsito vehicular circulara gradualmente.

NECROPSIA

La Fiscalía General de Morelos entregó a la familia los resultados de la necropsia practicada a los cuerpos de Juan Mena López y Juan Mena Romero.

De acuerdo con funcionarios de la dependencia, ambas víctimas murieron por “asfixia por sofocacion con ausencia de aire respirable”, y que al parecer estuvieron vivos entre 90 y 120 minutos después de caer al socavón.

Asimismo, indicaron que los detalles sobre este punto solo pueden ser dados a conocer por la familia de las víctimas.

DIAGNÓSTICO

El secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, informó que el martes de la próxima semana puede tenerse un primer diagnóstico en el peritaje sobre las causas que originaron el socavón en el Paso Express.

Entrevistado al terminar una reunión del gabinete legal y ampliado en Los Pinos, señaló que “se está atendiendo el tema integrándose el grupo de peritos. Entre el domingo y el martes se puede tener al menos un primer diagnóstico sobre qué fue lo que pasó, que es lo más importante”.

El funcionario federal reiteró que asume su responsabilidad en este tema y pidió de nueva cuenta esperar los resultados del peritaje para deslindar responsabilidades.

Reiteró que ni él, ni ningún funcionario federal fueron informados de que existiera algún problema en esa zona, ni de las advertencias de los vecinos. “No es eludir mi responsabilidad porque sigo siendo responsable”.

“EL MAL RATO QUE PASARON”

El titular de la SCT dijo tener conocimiento de que los familiares de los fallecidos ya aceptaron una indemnización, a la cual, resaltó, tienen derecho.

“No se está haciendo por ninguna cosa más que por el mal rato que pasaron, ayudarles a que sea menos malo porque eso no se paga con dinero, pero ayudarles con gestiones que quizá si no hubiera la intervención nuestra pueden tomar mucho tiempo”, sostuvo.

Al preguntársele acerca de quienes piden que renuncie al cargo, señaló: “Uno no es dueño del cargo, uno (está) constantemente en riesgo, uno tiene que tomar definiciones a pesar de que en un momento dado se enfrenten situaciones tan difíciles como esta. Estoy a las órdenes de mi jefe, quien me designó y es mi jefe quien debe decidir si le sirvo o no a mi gobierno”.

INAI

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales indicó que garantizará el acceso a todos aquellos datos relacionados con el Paso Express de Cuernavaca para que se deslinden responsabilidades.