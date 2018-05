Candidaturas irregulares en Oaxaca violan paridad de género

México

Partidos y candidatos de Oaxaca encontraron una nueva modalidad para simular el cumplimiento de la paridad de género, esta vez decidieron que los varones fingieran ser mujeres trans con tal de ocupar 50 por ciento de las candidaturas a cargos de elección reservadas para las mujeres.

En abril pasado, el Instituto Electoral Estatal y de Participación Ciudadana de Oaxaca (Ieepco) aprobó el registro de candidaturas para ocupar un cargo en uno de los 153 ayuntamientos que tendrán elecciones este 1 de julio.

Un mes después, el 7 de mayo, el Colectivo por la Ciudadanía de las Mujeres e integrantes de la comunidad LGBTTTI denunciaron que 17 de las 19 candidaturas de mujeres transgénero eran falsas.

Hasta ahora no hay respuesta del por qué y cómo es que se permitió este fraude y no hay claridad de quiénes son los responsables. Sin embargo, la exigencia de los colectivos es clara: que se cancelen esas candidaturas y se postule a mujeres.

¿USO PERVERSO DE LA LEY?

En diciembre de 2017 el Ieepco aprobó los Lineamientos en Materia de Paridad de Género 2018, una serie de reglas para que los partidos reservaran la mitad de sus candidaturas a las mujeres y así cumplir con la paridad de género, un principio legislado a escala constitucional desde 2014.

La consejera electoral Carmelita Sibaja Ochoa explicó en entrevista que estos lineamientos —impugnados y confirmados por tribunales electorales— consideraron preceptos del Protocolo para garantizar el derecho al voto de las personas trans, aprobado en diciembre pasado por el Instituto Nacional Electoral (INE), y otros instrumentos a favor de la igualdad.

Es por ello que el artículo 16 del documento del Ieepco señala que en caso de postulación de personas transgénero, transexuales, intersexuales o muxes, la postulación de la candidatura corresponderá al género al que la persona se autoadscribiera y será tomada en cuenta para el cumplimiento de la paridad.

“La democracia se constituye con todas las voces”, destacó la consejera.

Al ser cuestionada sobre cómo se registraron candidatos que dijeron ser trans sin serlo, Sibaja Ochoa detalló que los 17 candidatos presentaron un escrito firmado diciendo que se autoadscribían como mujeres, por tanto, el organismo electoral, de buena fe, registró las postulaciones. “No teníamos por qué dudar”, aseveró.

La consejera dijo que a estos varones no se les pidió acreditar su identidad de género por dos razones: porque Oaxaca no cuenta con una ley para cambiar la identidad de género o de un tercer género y porque pedirles pruebas era discriminatorio, pues esto no se pidió al resto de candidatas o candidatos.

BURLA A LA PARIDAD

Aunque para el Ieepco el tema es garantizar los derechos de la comunidad de la diversidad sexual, esta no es la primera vez que se evade la obligación de postular mujeres.

En 2009, los partidos obligaron a nueve diputadas federales electas a renunciar al cargo para que dejaran en su lugar a sus suplentes varones; en algunos casos ellas eran esposas, hermanas o madres de los políticos beneficiados.

Politólogas que analizaron este caso concluyeron que se trató de una simulación, porque desde las postulaciones se planeó que los nombres de las mujeres solo eran para cumplir con la entonces cuota de género, pero no se pretendía que ejercieran el cargo.

El nuevo fraude ocurre a ocho años de esa estrategia y después de que mujeres políticas, académicas y militantes de partidos interpusieran recursos legales para que, a través de sentencias y reformas a la ley electoral, se obligara que los titulares de candidaturas titulares y suplentes fueran del mismo sexo.

Actualmente, de los candidatos que supuestamente son trans, 12 son de la coalición Por Oaxaca al Frente, integrada por los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC); dos de la coalición del Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza (Panal); dos más por MC y otro por el Panal.

En entrevista, el secretario nacional de Diversidad Sexual del PRD, Antonio Medina, quien ha impulsado los derechos políticos de la comunidad LGBTTTI, calificó este caso de vergonzoso, pero aclaró que los candidatos fraudulentos no son militantes de su partido, aunque sí lo representan, porque están en una coalición.

Los supuestos aspirantes trans de esta coalición son militantes de MC. Al respecto, la secretaria de Derechos Humanos y Grupos Vulnerables de ese partido, Laura Hernández García, dijo que ya investiga el hecho en la Comisión Nacional de Justicia Intrapartidaria y declaró que el delegado encargado revisar el caso es Ricardo Santis Coronato.

“Las personas que hayan actuado lo hicieron por mutuo propio y eso no se vale”, declaró Hernández García, quien señaló que se dará vista a las autoridades correspondientes.

SANCIONES EJEMPLARES

Los colectivos que el 7 de mayo presentaron la queja por fraude ante el organismo electoral de Oaxaca declararon que en la mayoría de las 17 postulaciones públicamente se sabe que los varones tienen una relación matrimonial y que procrearon con mujeres, hijas o hijos.

Una de las denunciantes y defensora de la participación política de las mujeres, Anabel López Sánchez, aseguró en entrevista que es muy difícil que los candidatos hayan realizado su registro a espaldas de sus agrupaciones o que los organismos partidarios no conocieran los términos de las postulaciones.

Incluso es público que en un primer momento la coalición Por Oaxaca al Frente, así como el PVEM y el Panal incumplieron con la paridad, por lo que el organismo electoral les pidió rectificar y tuvieron que hacer ajustes a sus listas. Es allí donde hubo margen de maniobra para presentar postulaciones fraudulentas.

Consultada sobre este tema, la senadora integrante de la Red Mujeres en Plural e impulsora de la paridad de género, Martha Tagle, expuso que lejos de quitar los lineamientos sobre inclusión es necesario tener medios para verificar que la autoadscripción sea real sin que se vulnere ni discrimine a las personas trans.

Por otro lado, la también militante de MC dijo que la paridad no debe estar a discusión, sino buscar medidas para reforzar el cumplimiento de este principio.

De acuerdo con los organismos de diversidad sexual de los partidos, así como el Ieepco, está transgresión a la ley se castigará, aunque todavía no hay una ruta de la sanción, toda vez que se menciona desde una multa al partido hasta la cancelación de las candidaturas, mismas que deberán ser sustituidas antes del inicio de las campañas locales, el próximo día 29.

