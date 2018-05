PRI promete auditar administración de 'Cuau'

Cuernavaca

El candidato del PRI a la alcaldía de Cuernavaca, Víctor Manuel Saucedo Perdomo, dijo que auditará la administración de Cuauhtémoc Blanco, y advirtió que en caso de encontrar actos de corrupción, actuará en su contra y no habrá impunidad.

Dijo que Blanco Bravo no tiene calidad moral para competir por la gubernatura ya que durante su administración en Cuernavaca fue un alcalde ausente, mediocre e ignorante.

"El siempre ausente presidente municipal dice que va a meter a la cárcel al gobernador (Graco Ramírez), pues yo no sabía que es aspirante a ser procurador o juez (...) Lo que si le digo es que no van a quedar impunes acciones u omisiones, que por su mediocridad e ignorancia, tienen a Cuernavaca en el abandono, destartalada, sucia, mugrosa, insegura", destacó el ex diputado local.

Aseguró que en caso de ganar la elección, uno de los puntos principales que analizará será el tema del agua, ya que no es posible que durante la gestión de Blanco hayan padecido la peor crisis del líquido.

También revisará el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado, donde entran cientos de millones de pesos al año, y siempre se debe el suministro de energía eléctrica.

TE RECOMENDAMOS: Cuernavaca es de nosotros, no nos la pueden quitar: 'Cuau'

Al arrancar su campaña en el tradicional barrio de La Carolina, de donde es originario, Saucedo Perdomo deploró que las administraciones anteriores hayan permitido que la capital del estado se deteriorara al nivel en el que ahora se encuentra, por lo que aseguró que, cuando se convierte en alcalde, pondrá orden en el gobierno y en la capital.

"Juntos con la ciudadanía, vamos a poner orden al interior del ayuntamiento, orden en nuestra ciudad, todos queremos una ciudad limpia, no sólo una ciudad bella, no sólo una ciudad ordenada , queremos una ciudad segura y que regrese la paz", dijo.

AA