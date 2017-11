Cambios en el gobierno de ‘El Cuau’ en Cuernavaca

Cuernavaca

Dos áreas de primer nivel del gobierno municipal de Cuauhtémoc Blanco Bravo verificaron cambios en sus cabezas este martes: los titulares del sistema para el Desarrollo Integral para la Familia (DIF) y de la dirección de Protección Civil fueron relevados por el ex futbolista de manera sorpresiva

En primera instancia, la directora del DIF, Marilú Sahuaya salió intempestivamente de su puesto, pese a los logros alcanzado en su año y medio de labor, y en medio de la organización del partido de futbol Leyendas del América contra Leyendas de Morelos, que se prepara para recaudar fondos para los damnificados del terremoto del pasado 19 de septiembre.

A través de un comunicado el gobierno de Cuauhtémoc Blanco agradece el trabajo de Sahuaya, y destaca su trabajo y metas alcanzadas, como fue la cantidad de prótesis logradas y entregadas este año, así como la coordinación de los espacios de acopio tras el sismo.

Se desconoce si la salida de Sahuaya tiene que ver con algún desacuerdo con el alcalde o el secretario técnico del Ayuntamiento de Cuernavaca, José Manuel Sanz, pero se presenta 24 horas después de que Blanco abandonara un acto estatal sobre la erradicación de la violencia contra la mujer.

Aún se desconoce quién sustituirá a la también comunicadora.

Por su parte, Pedro Enrique Clement Gallardo, tomó protesta como nuevo director de Proteción Civil del Ayuntamiento de Cuernavaca, en sustitución de Fernando Manrique Rivas, quien fue removido sin que se esclarezcan los motivos, según el comunicado donde se informa del hecho.

"Estos cambios al interior del gabinete gubernamental permitirán eficientar y concretar el trabajo que hemos venido haciendo con la ciudadanía", dice un comunicado.

Ambos ex funcionarios fueron buscados para conocer su opinión sobre su salida, sin embargo, no contestaron las llamadas o no fueron informados de las mismas.

El nuevo director de Protección Civil de Protección Civil de Cuernavaca, es Ingeniero Eléctrico y posee certificaciones como: Técnico en prevención y Protección Civil, Evaluador del Programa Hospital Seguro, Consultor en Protección Civil. Fue designado por el Colegio de Arquitectos e Ingenieros de Morelos como presidente de la Comisión de Protección Civil en este año.

En el ámbito de emergencias ha realizado trabajos de Consultoría, Asesoría y Capacitación en el ámbito de la Protección Civil y Estudios de Riesgo; trabajó como subdirector técnico del Instituto Estatal de Protección Civil del Estado de Morelos hasta el año 2013 entre otros.

MMR