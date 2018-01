No se caerá en provocaciones tras bloqueo a caravana: Corral

Chihuahua

La caravana por la dignidad avanzará sin caer en provocaciones, afirmó el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, luego de que el contingente que se dirige a la Ciudad de México, fue bloqueado por un grupo de "priistas" en Gómez Palacio, Durango.

Los vehículos pertenecientes a la caravana "Unidos con Valor Contra la Corrupción", fueron bloqueados por casi una centena de personas, las cuales utilizaron barrotes y otros objetos para impedir el tránsito de los chihuahuenses que este jueves salieron de la entidad.

"La caravana por la Dignidad Unidos con Valor" avanzará sin caer en provocaciones", advirtió el mandatario al apuntar que el incidente se registró a las 13:45 horas, cuando la caravana estaba a 2 kilómetros de llegar a Gómez Palacio, justo en el entronque del libramiento La Laguna con la autopista federal número 45.

"La misma estrategia del PRI de siempre: la Alcaldesa de Gómez Palacio, Dgo. Leticia Herrera mandó bloquear con porros la #CaravanaPorLaDignidad a la entrada de la Cd. Ni @SEGOB_mx ni @AispuroDurango pudieron disuadirla de que no lo hiciera. Avanzaremos sin caer en provocaciones", agregó el gobernador en su cuenta de Twitter.

Al respecto, el coordinador Ejecutivo de Gabinete del Gobierno de Chihuahua, Gustavo Madero Muñoz, sostuvo que al concluir la primera etapa de la travesía de la caravana de "Por la Dignidad Unidos con Valor Contra la Corrupción", la cual recorrió nueve municipios de Chihuahua, se reportó saldo blanco.

Detalló que la mañana de este jueves, la misión de chihuahuenses partió a Gómez Palacio, Durango, para empezar el recorrido por varios estados del país, donde se continuará con marchas y reuniones informativas a los ciudadanos que comparten la misma visión respecto al combate a la corrupción y la impunidad.

Finalmente, Corral Jurado dijo que el combate a la corrupción pasa por hacer públicos los convenios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con los estados, por lo que "romper" el pacto de impunidad es fundamental transparentar el manejo que realiza la SHCP del Ramo 23.

"El reparto de esos fondos de Hacienda no tiene que ver siquiera con el color político de los gobernadores, sino más bien con el nivel de crítica o de diferendo, sobre todo en los órganos colegiados, como el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que se supone, existen precisamente para plantear las diferencias.

"Ya no es necesario el color partidista. Es cómo te portas con el Presidente de la República, con la federación. En el caso de la Conferencia Nacional de Gobernadores, que se concibió como un instrumento de defensa del federalismo, ya no existe como tal y no hay discusión sobre esas discrecionalidades. Y quién lo diría, el Ramo 23 mató a la Conago... Hoy es una entelequia", señaló.

Corral aseguró que no hay secreto mejor guardado que los montos asignados en ese ramo y en el Programa de Desarrollo Regional (PDR) que se asignan, "se quitan o se reducen conforme a la buena relación, al buen humor, al sometimiento, con relación al presidente en turno, o al secretario de Hacienda en turno", destacó Corral, al apuntar que él ha sido, invariablemente, el gobernador más castigado en las asignaciones de esos fondos.

