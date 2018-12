Cabildo de Axocomanitla, Tlaxcala desconoce a su alcaldesa

Adolfo Tenahua Ramos

Regidores y el Síndico Municipal de San Lorenzo Axocomanitla desconocieron a la Presidenta Municipal, Martha Palafox Hernández, y anunciaron que solicitarán un proceso de revocación de mandato y juicio político ante el Congreso del Estado.

Los cinco representantes populares encabezados por el Síndico, José Alejandro Lucas Santamaría Cuayahuitl, aseguraron contar con pruebas que demuestran un daño patrimonial de más de 1.8 millones de pesos del ejercicio fiscal 2017, así como más de 200 mil en 2018, producto de pagos injustificados, préstamos personales, aviadores, alteración de compras y otros gastos no autorizados por el Cabildo.

El representante legal del ayuntamiento aseveró que Diputados de la 63 Legislatura Local ya están enterados de esas anomalías mediante la documentación correspondiente, pero ahora procederán a pedir la aplicación de un juicio político, pues admitieron que solo con desconocerla no es suficiente para que se sancione de manera ejemplar a la alcaldesa.

Además, la acusaron de desarrollar una administración unipersonal pues no solo no toma en cuenta a los Regidores ni al Síndico, sino que bloquea su labor y ya no están dispuestos a solapar o ser cómplices de ese tipo de actitudes.

Los inconformes desecharon que se tratara de un asunto de revanchismo por algún interés económico, sino de que el patrimonio de Axocomanitla se ha visto dañado incluso con un posible monto mucho mayor de desvío de recursos económicos de las arcas públicas.

Adicionalmente, un grupo de ciudadanos de ese municipio también respalda en materia legal a los miembros del Cabildo para la solicitud de revocación de mandato, por lo que esperarán lo que determine el Congreso de Tlaxcala luego de la aportación de las pruebas necesarias.

Después de esta declaración, la presidenta Martha Palafoz Mendoza ofreció su postura ante los medios de comunicación y lamentó que políticos que no fueron favorecidos en la pasada contienda electoral se entrometan y busquen desestabilizar a la región.

Dijo que el impulsor de estas acciones es el ex candidato a la presidencia municipal por el partido Movimiento Ciudadano (MC), Domingo Meneses Rodríguez, quien tiene parentesco con uno de los regidores y buscan intereses políticos bajo la administración pública.

Sin embargo, aseguró que se mantendrá de pie pese a las acusaciones, además de que no tiene nada oculto, pues serán las autoridades de Finanzas y Fiscalización quienes determinen si hay o no desvío de recursos.

“No escondo nada, lamento que la política se confunda con el trabajo de una administración, pero aun así no doy tregua, seguiré mi trabajo y quienes dicen que demostrarán lo contrario, que lo hagan”, sentenció.