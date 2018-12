Cabildo aprueba extinción del Instituto de Música y Hospital

Brenda Alcalá

En la sesión ordinaria de Cabildo de Torreón número 25, se aprobó por mayoría la propuesta del alcalde, Jorge Zermeño Infante, para extinguir al Hospital Municipal como Organismo Público Descentralizado del Ayuntamiento y sea una clínica, ya que no se tiene la capacidad económica para sostenerlo.

El alcalde señaló que quedaría como una clínica con los elementos que tiene actualmente y una ambulancia sería donada para prestar servicio a la clínica rural del Cañón de Jimulco.

"El municipio no tiene la capacidad para sostener un hospital. No podemos presumir un hospital que no tiene los elementos necesarios para dotar servicios de hospitalización, maternidad y operaciones".

También en sesión de Cabildo de Torreón se aprobó la propuesta del alcalde para iniciar otro procedimiento para la extinción de del Instituto de la Música.

Ya que bajo este esquema le dieron margen de buscar apoyos económicos extraordinarios. para el impulso de acciones de salud como se hizo contra la diabetes, el arte y nuevos valores juveniles, algunos de los cuales llegaron a pisar el escenario de Bellas Artes.

Zermeño Infante hizo hincapié de que el problema del Hospital surge desde la adquisición de las instalaciones, resaltando que el proceso hipotecario que llevó a la pérdida del bien inmueble por parte de los varios dueños y la idea es mantenerlo bajo el concepto de clínica que pueda brindar mejores condiciones de salud.