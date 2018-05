Buzo mexicano desaparece en costa de Veracruz

Veracruz

Un buzo mexicano de 63 años desapareció desde ayer cuando realizaba inmersiones profundas en la comunidad de Santiaguillo, en Veracruz.

El hombre había salido con otros compañeros extranjeros a bucear como parte de un entrenamiento previo a un viaje al Polo Norte.

Los buzos viajaban en un barco deportivo de 30 pies que pertenece a los Servicios de Buceo y Cursos de Buceo en Veracruz México Scuba.

Montserrat Reynaud, directora general en Consultores de Turismo y Capacitación, alertó en redes sociales de la desaparición del buzo, y pidió el apoyo de la Armada de México y Protección Civil para la búsqueda del hombre.

"¡No podemos dormir estamos con fe y esperando en recibir una buena noticia! ¡Es increíble ver cómo los demás buzos y empresas de buceo nos ofrecen su apoyo para ayudar en la búsqueda! ¡Pescadores, protección civil, prestadores de servicios, gracias!

"¡En estas próximas 24 horas no dudamos que ocurra algo lindo! Pero a mí se me encoge el corazón de ver tantos amigos diciéndome MONTSE me uno mañana con mi lancha a la búsqueda. Ellos al mar y yo en tierra para que tengamos esa comunicación", escribió en su cuenta de Facebook.