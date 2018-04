Maestros bloquean carretera Tixtla-Chilapa

Chilpancingo

Maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) bloquearon la carretera Tixtla-Chilapa para exigir la derogación de la reforma educativa.

Los docentes señalaron que desde su aprobación, el 7 de febrero de 2013, la reforma educativa no ha mejorado las condiciones de las escuelas en Guerrero y sí ha afectado los derechos laborales del magisterio.

"Las escuelas siguen careciendo de maestros; en la SEP-SEG no son capaces de reponer los recursos faltantes por jubilación, por licencia de gravidez o por cambios de adscripción. Faltan escuelas bien construidas y a veces hasta carecen de una, no llega la tecnología hasta los lugares más alejados de nuestro estado y no han dotado de material didáctico, libros y uniformes suficientes.

"Gracias a la ley general del Servicio Profesional Docente se terminó la plaza base y sólo nos ofrecen contrataciones", se lee en un volante informativo que repartieron entre los automovilistas.

También convocaron a participar en la jornada de lucha de 72 horas, que realizarán del 30 de abril al 2 de mayo, que iniciará con una huelga "que permita en este periodo de debilidad del régimen abrogar las reformas estructurales y garantizar la transformación social".

