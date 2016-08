No voy a renunciar, PSD falsificó mi firma en contrato: ‘Cuau’

Ciudad de México

Cuauhtémoc Blanco, presidente municipal de Cuernavaca, dijo que no renunciará a su cargo, luego de que el ex secretario del ayuntamiento dijera que el ex futbolista firmó un contrato millonario para ser candidato del PSD.

Roberto Carlos Yáñez, ex secretario del ayuntamiento de Cuernavaca, dijo que Blanco firmó un contrato con el Partido Social Demócrata de Morelos, en el que aceptó formar parte de una campaña política a cambio de 7 millones de pesos, que se le pagarían sin importar si ganaba o perdía la elección.

Hoy, el ex futbolista dijo: "Quieren mi renuncia, pero por ningún motivo se la voy a dar, yo me comprometí con la ciudadanía porque soy una persona honesta".

Aseguró que los dirigentes del PSD "quieren agarrar el ayuntamiento y no se los voy a permitir. Quieren la alcaldía para un amigo de ellos que tiene un taller mecánico".

En conferencia de prensa, el alcalde reconoció que ha recibido amenazas de muerte; sin embargo, dijo que no se siente intimidado.

"He recibido amenazas de muerte, no le tengo miedo a nadie, tengo los pantalones bien puestos".

Afirmó que falsificaron su firma en el contrato que presuntamente firmó con el PSD por lo que presentará una denuncia de hechos ante la Fiscalía General del Estado.



"Ante estos señalamientos he decidido presentar una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de Justicia del Estado por los delitos de falsificación de firma, amenazas que he recibido vía telefónica, y, si le pasa algo a mi familia, y a la gente que está conmigo responsabilizo a los Yáñez y lo que resulte".

Cuauhtémoc Blanco anunció que también presentará una denuncia por la vía civil en contra de los hermanos Yáñez.

"De igual manera, entablaré una denuncia por la vía civil por daño moral en contra de los hermanos Julio y Roberto Yáñez Moreno, éste último tiene procedimientos administrativos por su mal desempeño como secretario del Ayuntamiento".



El presidente municipal de Cuernavaca dijo que el gobierno no tiene un partido y que está trabajando por el bien de los ciudadanos.

"Tengo un compromiso con la transparencia, con el gobierno, con los habitantes de Cuernavaca, con los visitantes de los fines de semana. Cuernavaca merece un gobierno honesto y que se dedique expresamente al desarrollo social dejando a lado las distracciones que solo afectan a la población"

Sólo responderemos, dijo, por medio de la institución, con la ley en la mano, "no con la saliva".

"Tenemos bien puesta la mirada en el presente y en el futuro de Cuernavaca, por eso estamos limpiando la casa de la corrupción de los actos improvisados y de las ocurrencias".







