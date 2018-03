Segob: hay hipótesis sólidas de lo ocurrido con explosivos en QR

México

El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, dijo que ha disminuido el riesgo a la población con la suspensión del servicio de la naviera donde se detectaron artefactos explosivos en dos ferrys en Playa del Carmen y Cozumel.

En conferencia de prensa en Chetumal, dijo que "el efecto a la población turística es un efecto colateral no deseado de algo que probablemente tenga como móvil otra cosa" y que la Procuraduría General de la República "tiene hipótesis sólidas sobre qué puede estar ocurriendo", además de que hay comunicación con el gobierno del estado.

"Se tomó la decisión sabiendo que estaba focalizado a una empresa en particular, no al riesgo de vida de toda una población, sino que tiene que ver el móvil de poner ese tipo de aparatos explosivos en una empresa naviera en particular, se tomó la decisión de suspender el servicio de la naviera en lo que se establecen y se clarifican los hechos presumiblemente delictivos. De tal manera que el riesgo a la población ha disminuido drásticamente", expresó.

Además, Navarrete Prida destacó que hay gran colaboración con autoridades de Estados Unidos para identificar el nivel de riesgo y "se sepa que las personas de otros países que ingresen a territorio nacional y elijan como destino Quintana Roo, tiene niveles de seguridad adecuados".

Insistió en que "está acotado el problema en este momento, está identificado. El último aparato explosivo no ponía en riesgo a la población, era una nave varada y desde luego se tomaron las medidas en lo que corresponde a la esfera de lo administrativo, una vez que se identificó dónde estaba el problema", dijo.

Acompañado del gobernador Carlos Joaquín, el secretario Navarrete Prida dijo que no puede descartar hipótesis, pero su responsabilidad es acotar el peligro y la preocupación a la población





