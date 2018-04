Me quieren fuera de elección: candidato que sufrió atentado

Chilpancingo

El candidato a la presidencia municipal de Eduardo Neri, Mario Alberto Chávez Carbajal, sostuvo que el único móvil que existe para atentar contra su vida es el político, pues asegura que no tiene problemas de con nadie.

A pocas horas de que un grupo de hombres armados lo atacara a balazos en la cabecera municipal de Eduardo Neri, Chávez Carbajal sostuvo que sabe muy bien quiénes son los actores que no lo quieren en la contienda electoral, pero indicó que lo dará a conocer en su momento, ante las autoridades correspondientes.

El también ex alcalde de Heliodoro Castillo dijo que en el transcurso de este jueves presentará una denuncia de hechos ante el Ministerio Público del Fuero Común, además de que insistirá ante el gobierno estatal en la necesidad de que se le otorguen medidas cautelares, en virtud de que ya son tres los ataques que se cometen en su contra.

Explicó que la noche del miércoles estaba acompañado por un grupo de colaboradores, entre ellos un candidato a regidor del Partido Nueva Alianza y su papá, los cuales resultaron heridos de bala.

Antes de los disparos, dijo que los vecinos del lugar observaron cómo una célula de delincuentes dio varias vueltas por el lugar, a bordo de dos motocicletas y una camioneta blanca.

"Yo estaba hasta el fondo de un negocio de comida, en la alameda a esa hora (22:40) había mucha gente y cuando escucharon las detonaciones hubo mucho escándalo en la zona, yo entré en shock y no supe qué hacer, reaccioné hasta que alguien me jaló y me gritó que me pusiera a salvo", indicó.

El candidato dijo que ya la dirigencia estatal de su partido está atendiendo el caso, que lo acompañará en la presentación de la denuncia penal y también insistirá en el otorgamiento de medidas cautelares, en el entendido de que ya son tres las ocasiones en que se atenta contra su vida.

Insistió en que la única razón que existe para tratar de acabar con su vida es política, pues no tiene problemas de carácter personal con nadie.





VJCM