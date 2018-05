Candidatos por Chilpancingo arrancan campañas

Guerrero

Los abanderados a la presidencia municipal de Chilpancingo, Guerrero, iniciaron campañas anoche, a poco más de un mes de las elecciones.

La candidata del PRI, Beatriz Vélez, inició campaña afuera de las instalaciones del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC).

Aseguró que ganará la elección y dijo que espera recibir una administración sana.

“Vamos a ganar porque tenemos una gran estructura; hoy el PRI está unido, está fortalecido en Chilpancingo, pero sobre todo porque tiene una candidata que mantiene su cercanía con la gente”, puntualizó.

Agregó que si no recibe una administración sana, pondrá orden y aplicará la ley.

“Yo espero recibir el municipio con una administración sana, si así no lo fuera, su servidora lo que va a hacer es aplicar la ley. Poner orden”, sentenció.

Vélez estuvo acompañada de René Juárez Cisneros, presidente nacional del PRI, quien pidió a los candidatos del partido en el estado no incitar a la violencia.

“Les pido que tengan mucho cuidado, el que nada debe, nada teme: que no invoquen a la violencia, que construyan, que dialoguen y no confronten, que ganen con ideas porque no es con descalificaciones cómo se gana”, apuntó.

En el mitin también estuvo Manuel Añorve Baños, candidato al Senado, quien rechazó ir al debate propuesto por su contrincante, Beatriz Mojica Morga, de la coalición Por Guerrero al Frente.

“Ya les di mi punto de vista; quien pide el debate es porque va rezagado, eso quiere decir que va rezagada”, señaló.

En la plazuela del barrio de San Antonio, el candidato de la coalición Por Guerrero al Frente, Antonio Gaspar Beltrán, se dijo confiado en que será el primer alcalde de alternancia que rompa con la hegemonía de casi 85 años de gobiernos del PRI.

Dijo que tiene claro las situaciones que más preocupan a los habitantes de Chilpancingo, como la recolección de basura, abasto suficiente de agua potable, la seguridad pública, el alumbrado y los baches.

Invitó a la población a propiciar la alternancia en el municipio e instalar un gobierno de coalición, en el que se tenga el interés de resolver los problemas de la sociedad como prioridad.

RLO