Se arma gresca en oficinas de Morena en Oaxaca

Oaxaca

En las instalaciones del Comité Directivo Estatal de Morena se registró una gresca por parte de líderes de comités vecinales y municipales que le exigieron al líder estatal del partido, Salomón Jara rindiera cuentas.

Además le reclamaron la imposición de perfiles en los comités vecinales y distritales de cara a las elecciones federal del año entrante, en donde se elegirá candidato a la Presidencia de la República, y se renovaran las alcaldías, la Cámara de Diputados federal y local, además del Senado.

Los inconformes, le recriminan a Jara que tratará de dejar en manos del PRI algunos distritos y municipios, traicionando su lealtad a su líder nacional, Andrés Manuel López Obrador.

Carlos Romero Toledo, del Comité Municipal de Salina Cruz y Etelberto Juárez, de Ixtlán, además de Juan Salazar Ramírez, de La Cañada, afirman que los principios y valores democráticos que le dieron origen a Morena en el estado se han ido perdiendo.

"Hoy vemos que prevalecen en su interior prácticas autoritarias, imposición de dirigencias y continuas violaciones a los estatutos", denunciaron los quejosos.

Agregaron que en la trifulca se reportaron solo acciones vandálicas y de pillaje por parte de uno de los grupos de choque que trató de enfrentar a las voces disidentes.

En un pronunciamiento, opositores a Jara, recriminaron que incurra en las mismas prácticas del PRI, vendiendo candidaturas y espacios dentro de su partido de cara al proceso electoral del año entrante.

Manifestaron que el caso más reciente fue el anuncio del Enlace Estatal, donde Salomón Jara Cruz, de Salina Cruz nombró a "Coordinadores de Organización", sin militancia en Morena, lo mismo hizo en diferentes municipios del estado, bajo la premisa de que fueron los mejores "posicionados" en las encuestas.

Comentaron que las encuestas descritas en los estatutos deben ser resultado de un acuerdo de asamblea, de un periodo de inscripción de aspirantes y una convocatoria previa a toda la militancia, elementos que no se respetaron, como el nombramiento de "coordinador de organización", el cual no tiene validez, toda vez que no existe dicha encuesta y por ende documento que lo avale.

De tal forma, indicaron que esas designaciones son un disfraz para aplicar el tradicional "dedazo" y para realizar actos de promoción personal y actos anticipados de campaña.

Destacaron que les informaron que existe una supuesta Comisión Nacional de Encuestas que las realiza; sin embargo, hasta el momento no les han notificado de alguna encuesta en los diferentes municipios.

Revelaron que esto es un escenario de simulación, en el que serán designados candidatos a diversos cargos de elección popular mediante prácticas cupulares y para aquellos que tengan relaciones de familia, amistad, compadrazgos u cualquier otro tipo de lazos, sin tomar en cuenta a la verdadera militancia de Morena.

MMR