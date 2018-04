Apuestan al ‘Cuau’ mil pesos para un partido de futbol

Cuernavaca

El candidato del PRI a la gubernatura, Jorge Meade Ocaranza, le apostó mil pesos al ex futbolista Cuauhtémoc Blanco para disputar un partido de fútbol entre priistas y el equipo del alcalde con licencia de Cuernavaca, porque "este (el fútbol y las apuestas) es el único idioma que conoce".

Al destacar que a pesar de la solicitud que ha hecho para que sean las propuestas y el debate lo que prevalezca en el camino rumbo a la campaña electoral que inicia a finales de abril, Meade Ocaranza criticó la falta de oficio político del ex seleccionado nacional, pero también su falta de arraigo en Morelos y su deficiente actuación como servidor público.

Meade Ocaranza, aseguró que Blanco Bravo "está acabado como deportista y como administrador", porque las encuestas que lo ponen en primer lugar, también registran negativos que "son superiores" al nivel de aceptación que tiene.

En rueda de prensa, el priista aseguró que la verdadera medición llegará el 1 de julio próximo, no obstante, destacó que los números triunfalistas que presenta el equipo de Cuauhtémoc Blanco, son "una cortina de humo" porque sólo muestran los números positivos, pero no la realidad de la percepción ciudadana: que el ex futbolista viene cayendo en las encuestas.

Destacó que la ineptitud de Blanco, su incapacidad para debatir, de generar propuesta y para ser un administrador de los bienes públicos, ya quedó demostrado durante su gobierno municipal donde fue incapaz de darle a Cuernavaca servicios municipales dignos, obra pública y seguridad, y en cambio sólo se quejó de una supuesta persecución.

"Ojalá se hubiera reelegido... hubiera perdido, es un hecho", subrayó.

Acompañado del presidente del PRI, Alberto Martínez, Meade Ocaranza apostó mil pesos a Blanco para que se "eche un partidito" con los priistas.

El candidato sacó de su carrera dos billetes de 500 pesos, y los entregó al dirigente priista, quien los mostraba mientras el abanderado lanzaba la apuesta.

Meade aseguró que Cuauhtémoc se niega a aparecer en público y a debatir con sus oponentes, por lo que afirmó que la apuesta de dinero y fútbol es para ir a los terrenos del ex jugador, quien es "futbolero y apostador.

MMR