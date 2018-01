Aliados de ex rector de UAEM anuncian acciones “radicales”

Cuernavaca

Ex colaboradores, amigos y aliados del ex rector de la Universidad Autónoma del estado de Morelos (UAEM), Alejandro Vera Jiménez, anunciaron que radicalizarán sus próximas acciones tras la detención del ex jefe universitario a quien consideran víctima de una persecución política.

TE RECOMENDAMOS: Detienen a Alejandro Vera, ex rector de la UAEM

En rueda de prensa minutos después de la detención de Vera Jiménez en un restaurante del norte de Cuernavaca, el poeta Javier Sicilia y el ex jefe de la oficina de rectoría, Carlos Garza anunciaron una serie de protestas e hicieron un llamado a organizaciones, líderes sociales y representantes populares a concitarse en el zócalo de la ciudad para planear sus movimientos.

TE RECOMENDAMOS: Juez ordena detener a rector de la UAEM y a su esposa

Garza aseguró que la radicalización de las actividades del grupo afín serán eso "radicales, lo cual debe interpretarse como quiera interpretarlo" la autoridad del estado, a quien acusaron de mantener una guerra política contra el ex rector.

Por su parte, Javier Sicilia quien también fue colaborador de Vera, pidió se conozca de inmediato donde fue llevado el ex rector, y reiteró que lo que sucede contra el ex jefe universitario es un acto de venganza contra un "hombre bueno", por lo que consideró que el aseguramiento es más una desaparición forzada.

Por su parte, Gerardo Chávez Ita, vocero de la Coordinadora Morelense de Movimiento Ciudadanos (CMMC), aseguró que en las movilizaciones que organizarán también se sumará el obispo de Cuernavaca, Ramón Castro Castro, de acuerdo con un mensaje del propio prelado dado a conocer a través del dirigente social.

MMR