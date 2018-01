Antorchistas votarán por candidato que atienda demandas de pobres

Ciudad de México

Movimiento Antorchista, aseguró que votará por el candidato que se comprometa a resolver y atender las demandas del pueblo pobre de México, al inaugurar la XIX Espartaqueada Deportiva Nacional 2018 que se realizó en la Plaza de Toros "La Antorcha" de Tecomatlán, Puebla.

Ahí, el líder social de la organización más numerosa de México, Aquiles Córdova Morán, destacó que el deporte es parte de la tarea deportiva, estructural, educativa y formativa del proyecto del Movimiento Antorchista y no es ajeno a la política nacional.

Ante más de 10 mil antorchistas, el dirigente consideró que el deporte hace más fuertes, altos, vigorosos y valientes a los pueblos y es un ingrediente para educar y organizar a la población para que salga vencedor.

Agregó que sin el pueblo concientizado y organizado no hay solución a los problemas del país; el deporte ayuda a formar hombres y mujeres que se sumen a esa tarea.

"Queremos que el deporte llegue hasta los últimos rincones del país y que se masifique, que la gente se entrene, eduque, se fortalezca y se prepare física y mentalmente para luchar por un México próspero y de bienestar; un México para nosotros, nuestros hijos y nietos"; el deporte es un camino efectivo y por eso hay que llevarlo hasta el último rincón de la patria. "Hay que hacer del deporte algo integrante de la vida de cada mexicano".

"El deporte es uno de los ingredientes que hay que poner en movimiento, manejar con sabiduría y con destreza en la tarea de despertar al pueblo y de hacerle consciencia de que su situación es mala pero que se puede y se debe vivir mejor, de otro modo".

Sin embargo, el futuro mejor para todos no lo van a construir quienes hoy se benefician de la situación en la que vive el país, que no es nada agradable, nada que pueda aplaudirse; es un hecho que quienes viven de este modelo económico se enriquecen día con día, mientras el pueblo cada vez empobrece más.

Hoy las clases altas están jalando la cobija en exceso para su lado, cada día es menor el número de ricos, pero cada día se enriquecen más y por otro lado aumenta el número de pobres y cada vez son más pobres.

"Esta situación no es sólo en México, sino en el mundo entero, es el fracaso del neoliberalismo que produce riqueza y no la reparte"; se sabe que la riqueza se concentra a tal grado de que hay quien dice que hoy ocho mega millonarios del mundo tienen más dinero que la mitad más pobre de la humanidad.

En México somos 125 millones y no hay empleo, los salarios no alcanzan, la medicina es cara, la educación está por los suelos y no hay vivienda; la situación a nivel planetario y a nivel de México es grave porque la riqueza se concentra mientras la pobreza aumenta.

"La ONU dijo que hace dos años había 600 millones de hambrientos en el mundo y que en dos años han pasado a ser 800 millones, esto gracias a un mundo que concentra la riqueza pero que no la reparte".

Tras señalar que la injusticia social es clarísima y la necesidad de que esto cambie también, señaló que la riqueza no se reparte porque el pueblo no lo exige; el pueblo se debe levantar y reclamar lo que es suyo, debe tener iniciativa y no estar manipulado. "Si el pueblo no despierta el país no tienen remedio, sin el pueblo concientizado y organizado no hay solución a los problemas del país".

Por su parte, Inés Córdova Aguilar, Presidenta Municipal de Tecomatlán dio la bienvenida a los deportistas y a los invitados que asistieron al acto de inauguración del encuentro deportivo antorchista. Tecomatlán es sede de la XIX Espartaqueada y hoy ofrece instalaciones dignas e infraestructura donde se realicen los encuentros de esta justa deportiva, "estamos conscientes de la importancia de estas actividades, donde se pueda competir con todas las disciplinas deportivas. Reunir a deportistas de 32 entidades es una hazaña que sólo el pueblo organizado puede realizar, más de 21 mil antorchistas en la Unidad Deportiva Wenceslao Victoria Soto desarrollarán sus habilidades deportivas", finalizó la alcaldesa.

El acto inaugural de este evento deportivo estuvo acompañado de la participación de la Selección Nacional de Gimnasia artística varonil y gimnasia rítmica femenil del Centro Nacional de Alto Rendimiento. Todos los asistentes se deleitaron del increíble espectáculo que los gimnastas presentaron en las diferentes ramas de esta disciplina, apreciándose barra fija, barras paralelas, piso, salto y anillos; trece mujeres y ocho hombres gimnastas dieron una impecable demostración en cada una de las ramas que dejaron al público impactado por tener frente a ellos a deportistas nacionales de alto nivel.

El fuego olímpico, emblema de los juegos deportivos, realizó un recorrido en el interior de la Plaza de Toros, a cargo de Luis Manuel Hernández González, hijo del alcalde antorchista de Huitzilan de Serdán, Manuel Hernández Pasión, que fue asesinado en octubre del año pasado y que en este encuentro deportivo se le rindió un homenaje y se solicitó a las autoridades políticas y judiciales del estado de Puebla, que se haga justicia y se castigue a los autores intelectuales de este crimen político.