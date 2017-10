AMLO asegura que privilegiará a pobres e indígenas de ganar la presidencia

Chihuahua

El presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, tras asegurar que ganará la presidencia de la República en el 2018, dijo que durante su gobierno se va a privilegiar a los más de 60 millones de pobres que hay en el país, así como a los indígenas, tal como lo hizo al frente del gobierno del entonces Distrito Federal.

"El nuevo gobierno democrático va a ayudar a las comunidades indígenas de México: duele mucho estar aquí en esta sierra de Chihuahua, como cuando voy a comunidades indígenas de Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Hidalgo. Ver tanta pobreza: hay, ya lo dije-, 60 millones de pobres, pero entre los pobres, los más olvidados son los indígenas del país", indicó.

Al dirigirse ante 30 gobernadorcillos y más de 500 personas en Bocoyna, el tabasqueño refirió su historia profesional: nació en Tepetitán, municipio de Macuspana, Tabasco y fue becado para ingresar la UNAM y el primer trabajo que tuvo fue el de director del Instituto Nacional Indigenista en Tabasco, y trabajó en comunidades indígenas por seis años, en cuyo lugar, aprendió a trabajar a favor de los pobres, destacó.

Añadió en su currícula, que fue jefe de Gobierno de la Ciudad de México, donde atendió a todos, escuchó a todos, respetó a todos, pero dándole preferencia a la gente humilde, a la gente pobre, así pienso y así va a ser cuando triunfe en el país, sentenció.

Sostuvo que durante su administración alcanzará el presupuesto para garantizar el derecho a la alimentación, a un salario justo, al trabajo, a la educación pública gratuita y de calidad a todos los niveles escolares, y se aumentará al doble el apoyo a los adultos mayores.

"Solo el pueblo puede salvar al pueblo: el pueblo unido y organizado, puede salvar a la nación. Arriba los de abajo y abajo los privilegios, por el bien de todos, primero los pobres, venimos a este mundo a servir y no a que nos sirvan", consideró.

Durante su discurso, en el que comentó que a pesar de que nuestro país es rico en recursos naturales, hay tanta decadencia y pobreza., debido a que los gobernantes se han dedicado a robar... Ya lo decía el escritor ruso León Tolstói: "un gobierno que no procura la justicia, no es más que una banda de malhechores...

"Eso es lo que se puede decir de los gobernantes de México: son una banda de malhechores, una pandilla de rufianes, se dedican nada más a robar. Por ejemplo, este año, el presupuesto público es de cinco billones de pesos y los políticos corruptos se quedan con el 10 por ciento, es decir, con 500 mil millones de pesos, es decir, es el presupuesto de seis años de Chihuahua.

"Somos 26 millones de familias en el país, si ese dinero se dividiera y se entregará en partes iguales, alcanzan 13 mil pesos mensuales por familia, así corresponde, si ese dinero se entregará con justicia, a los pobres les tocaría más, serían 16 mil pesos mensuales", indicó.

Por último, le lanzó una advertencia al ex presidente Vicente Fox Quesada. "Me da pena decir lo que ganan los ex presidentes ante tanta pobreza, pero les anunció que Fox debe irse preparando psicológicamente para dejar de recibir su pensión".

MMR