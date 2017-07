Alertan sobre “charolas” falsas del Poder Legislativo de Morelos

Cuernavaca

El Congreso del estado de Morelos llamó a la Comisión Estatal de Seguridad (CES) y a las agrupaciones de seguridad de los 33 municipios de la entidad, a ignorar y en su caso detener, a los portadores de "charolas" o credenciales metálicas supuestamente expedidas por el Poder Legislativo estatal.

Mediante la aprobación de un exhorto a las dependencias referidas, los legisladores de Morelos apuntaron que la medida tiene como fin frenar la práctica de trabajadores, ex trabajadores o "vivales" que se ostentan como miembros del Poder Legislativo, para buscar impunidad y burlar a las autoridades.

La medida aprobada por mayoría por los diputados busca desterrar el influyentismo pero también, frenar las prácticas de algunos ciudadanos que intentan engañar a la policía y a otras autoridades como el Ejército o la Policía Federal al presentar "charolas" con los escudos, imágenes y nombres del Congreso estatal y diputados locales, afirmó la presidenta de la mesa directiva, Beatriz Vícera Alatriste.

El acuerdo avalado por mayoría de votos por los legisladores en la sesión de este martes, fue propuesto por Vícera Alatriste luego de que en los meses pasados se presentaran casos de personas que portaban credenciales, con las supuestas firmas de diversos diputados, y se ostentaban como empleados de la LIII Legislatura, por lo que la intención es frenar la proliferación de esos documentos falsos.

"Me he enterado de que dichas placas metálicas se pueden conseguir en cuatrocientos pesos con una persona que no se ha podido identificar, lo cual pueden hacer empleados de este Congreso, pero también cualquier persona que tenga esa cantidad y llegue a un acuerdo con dicho 'gestor'", manifestó la diputada perredista.

Además, señaló que, la leyenda contenida en dichas "charolas", que dice: "por lo que se solicita a las autoridades civiles y militares que brinden las facilidades necesarias para el buen desempeño de las funciones encomendadas al portador de la misma", es ilegal e implica el delito de tráfico de Influencias, el cual es sancionado por el Código Penal de nuestro estado.

En su turno para exponer su propuesta, la legisladora subrayó la necesidad de que cualquier autoridad sepa que las "charolas" desde ahora están descalificadas como formas de identificación o de tráfico de influencias, y sólo serán válidas las credenciales oficiales del Poder Legislativo que contengan la fotografía del funcionario, su firma autógrafa así como la rúbrica del titular de la mesa directiva del Congreso local.

La intención de frenar este tipo de identificaciones apócrifas, es evitar que personas ajenas o incluso trabajadores del Congreso se vean implicados en un delito de tráfico de influencias y de falsificación de documentos, señala el acuerdo que fue aprobado por los legisladores, apuntó.

Por último, la diputada Vícera Alatriste propuso establecer un programa de credencialización para los trabajadores del Congreso, que permita identificarlos plenamente con número de empleado y un folio, además de la firma y foto del titular de la misma y la firma de la presidenta de la mesa directiva del Congreso y que se exhibirán en la página oficial del Poder Legislativo.

