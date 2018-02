Revisarán que sensores sísmicos estén al 100%: Murat

Ciudad de México

El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, dijo que el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (Cires) verificará el funcionamiento de los sensores de la alerta sísmica afectados por la caída de una antena receptora de señal.

"Hoy estará aquí la empresa para verificar que los sensores están al 100 por ciento y evaluar si hay que hacer un ajuste", dijo el mandatario estatal en entrevista para Milenio Televisión.

Murat reiteró que la alerta sísmica está activa y aclaró que su gobierno ha pagado puntualmente al Cires.

Sin embargo, reconoció que el estado tiene una deuda con la empresa, heredada por la administración de Gabino Cué.

"Hay una deuda desde el gobierno de 2012, de 21 millones de pesos que no está plenamente documentada. Hasta que no tengamos certeza de la deuda, uno no puede pagarla, la estamos documentando", añadió.

El miércoles, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, informó que mientras estuvieron dañados los sensores, si hubiera un temblor con epicentro en Oaxaca, la alerta sísmica de la capital no sonaría.





