Alerta Graco sobre aparición de personajes “que no son de Morelos”

Cuernavaca

El gobernador del estado, Graco Ramírez Garrido Abreu, alertó sobre la "próxima aparición" al interior del estado, de "personajes" que nada tienen que ver con Morelos ni con Emiliano Zapata y que recorrerán el estado "para sorprendernos".

En clara alusión al candidato a la gubernatura por la coalición Juntos Haremos Historia, Cuauhtémoc Blanco Bravo, cuestionado por maniobrar legalmente para intentar alcanzar los requisitos de elegibilidad, Ramírez Garrido dijo que los morelenses, y en particular, los del interior del estado "debemos estar muy atentos" para saber quién sí y quien no es un genuino zapatista.

En ocasión del XCXC aniversario luctuoso del asesinato del Caudillo del Sur, Emiliano Zapara Salazar, el gobernador prometió regresar a la zona oriente del estado de Morelos, cuando ya no sea gobernador para continuar apoyado las causas agrarias.

"Pero lo que no puede ocurrir es que vengan a sorprender a los morelenses con personajes que nada tienen que ver con la historia, que no tienen que ver con Morelos, que no tiene que ver con nuestras raíz y razón... porque en Morelos somos ¡zapatistas!".

Agregó que su gobierno ha hecho lo que ninguna administración hizo para el campo en materia de apoyo económico y equipamiento, por lo que es importante que tanto los campesinos como los integrantes de otros segmentos sociales ponderen si desean cambiar de rumbo al próximo gobierno.

"Hemos hecho lo que hemos hecho trabajando juntos... está en todos ustedes el balance de lo que logramos y hemos logrado Juntos", expresó.

MMR