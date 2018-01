Por denunciar fosas en Jojutla, me persiguen: ex rector de UAEM

Morelos

Alejandro Vera, ex rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), dijo que la "persecución política" en su contra se debe a que denunció la existencia de fosas en Jojutla y Tetelcingo.

"Todo tienen que ver con las fosas de Tetelcingo y Jojutla (...) Iniciaron una persecución en mi contra y lo lamentable es que hasta el día de hoy, no hay ningún imputado por esos crímenes de lesa humanidad", dijo Vera en entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula.

El ex rector de la UAEM dijo que es víctima de una persecución política de quienes "quieren dejar libre el camino al hijastro del gobernador Graco Ramírez (Rodrigo Gayosso) para que no haya jugadores y gane por default" la gubernatura de Morelos.

Alejandro Vera agregó que la orden de aprensión fue insólita y que le sorprendió que le hayan dictado la medida cautelar de arraigo domiciliario "como si quisiera fugarme".

