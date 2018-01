Ofrecen candidatura a ex rector de la UAEM

Cuernavaca

La dirigencia estatal del Partido Humanista anunció que ofreció formalmente a Alejandro Vera Jiménez, ex rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la candidatura al gobierno estatal a pesar de los contratiempos jurídicos que enfrenta.

Jesús Escamilla Casarrubias, presidente estatal del partido, aseguró que hasta horas antes de que Vera Jiménez fuera detenido por la policía y llevado al penal estatal bajo el cargo de abuso de confianza, su partido "no había decidido" si el ex rector sería el candidato a la gubernatura, sin embargo, ahora la determinación es firme y "sólo resta esperar a que él la acepte".

Reconoció que la detención de Vera Jiménez les hizo poner en duda que pudieran mantener las pláticas para la candidatura, incluso, les hizo dudar de que pudiera ser un candidato idóneo.

Sin embargo, indicó que han revisado su situación jurídica y a Vera Jiménez no puede declarársele culpable hasta que no se le comprueben los delitos que se le imputan: peculado, enriquecimiento ilícito y abuso de confianza en perjuicio de la UAEM y los trabajadores universitarios.

Afirmó que el ex rector no es el único aspirante o personaje que el Humanista tiene en la mira para hacerlo candidato al gobierno del estado. Señaló que en caso de que no aceptare o eventualmente no lograra mantenerse como candidato por sus problemas legales, el "plan B" es que se postule al alcalde de Jantetelco, Felipe Domínguez Robles, quien no goza de presencia y prestigio a nivel estatal, solo en la región oriente del estado de Morelos.

El dirigente del Humanista admitió que sería difícil que Vera Jiménez pudiera ser su candidato e hiciera campaña en las circunstancias en las que está ahorita, ya que debe cumplir con un arresto domiciliario impuesto por el juez la noche de este martes como medida precautoria para no mantenerlo en prisión preventiva en el Centro Estatal de Readaptación Social (Cereso).

VJCM