Alcaldesa de Solidaridad denuncia desvío de 150 mdp ante PGR

Cancún

La presidenta municipal de Solidaridad, Cristina Torres Gómez, denunció hoy ante la Procuraduría General de la República (PGR) "presuntos desvíos de recursos federales por 150 millones de pesos, de los que 47 millones fueron sustraídos sin comprobantes oficiales.

Admitiendo presunción de inocencia, la denuncia implica directamente al ex alcalde y ex candidato al gobierno estatal Mauricio Góngora Escalante, al tesorero Gabriel Castro y otros ex funcionarios, agregó.

En todas las denuncias presentadas antes "son los mismos nombres, que se repiten en la mayoría de acusaciones por manejo indebido de recursos y decisiones sobre el manejo de fondos de la comuna", dijo la funcionaria, postulada al cargo por la coalición PAN-PRD.

Entrevistada, la alcaldesa expuso que "todos los cargos se relacionan con las áreas de tesorería y egresos municipales".

Gabriel Castro fue en la administración de Mauricio, el principal responsable de esto, y solo le reportaba a Góngora Escalante.

Explicó: "a medida que avanzan las auditorías van saliendo este tipo de presuntos ilícitos, algunos tienen soporte administrativo, pero en ese nivel debemos pedir que la autoridad competente investigue y asuma las acciones pertinentes."

También dijo que ésta demanda ante la PGR es adicional a otras que antes fueron presentadas ante la Fiscalía de Justicia del Estado y advirtió "podrían haber más denuncias o ampliaciones de las que ya fueron presentadas".

Torres Gómez indicó que acudió a la PGR porque se trata de recursos federales, que tienen reglas de operación y fueron enviados a una cuenta general del municipio de Solidaridad, Quintana Roo.

"De esa cuenta general fueron sustraídos los recursos mencionados; no sabemos para qué, pero se advierte uso indebido de los mismos.

Además cuando se deben reintegrar a cuentas federales, se devuelven fondos cuyos montos no coinciden. Por ejemplo, de unos 47 millones no encontramos en que se gastaron.

"Auditorías realizadas por la Contraloría Municipal y auditores externos, detectaron violación de reglas de operación de programas federales a los que correspondían esos recursos", apuntó.

MMR