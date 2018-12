Ana Ponce

La alcaldesa de Ramos Arizpe, Lilia María Flores Boardman, reveló que el Síndico de Acción Nacional, Héctor Horacio Dávila Rodríguez, solicitó 320 mil pesos como “bono” de salida para 17 regidores.

Por su parte, Dávila Rodríguez, señaló que se hizo un reclamo del recurso, sin embargo aseguró que solamente se están pidiendo 320 mil pesos y son recursos que la administración no entregó en todo el año, a los regidores para que pudieran operar las diferentes comisiones.

“Son 320 mil pesos, pero no los pedimos, nosotros hicimos un recuento de todo el año, a la gente de la fracción (panista) y a la gente de todo el Cabildo nunca se le dieron despensas y no es para nosotros es para la gente más necesitada”, expuso.



“Tampoco se dio nada para que las comisiones pudieran trabajar, ninguna comisión trabajó, ninguna comisión hizo nada, ni la de hacienda, transporte, desarrollo urbano, no se hizo absolutamente nada porque no facilitó”, agregó.



El Síndico destacó que por ley se les debe asignar una partida para la operación de las comisiones, pues está presupuestado, sin embargo no se ministraron los recursos.

Acusó a la alcaldesa y a su equipo de ser omisos en materia de transparencia, pues se hicieron solicitudes de información del destino de los recursos públicos ejercidos este año, así como de la deuda y lo fueron atendidas, pese a que Ramos Arizpe obtuvo un reconocimiento por cumplir al 100 % en transparencia.

La alcaldesa expuso que Horacio Dávila estaba ejerciendo presión para que se hiciera entrega de los recursos, pese a que los ediles no tienen derecho a prestaciones como aguinaldo, seguro de vida, pensión o vales de despensa, rubros que presuntamente el síndico estaba reclamando.





Señaló que está dispuesta a entregar el dinero para que dejen de “amenazar a mi tesorero”, siempre y cuando sea a través del Congreso quien reciba el cheque “yo sé los firmo”, y los diputados lo entreguen a los servidores públicos de este municipio.