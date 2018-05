Urge frenar violencia contra las mujeres: Aguilar Bodegas

Tuxtla Gutiérrez

Durante una reunión con mujeres chiapanecas, José Antonio Aguilar Bodegas aseguró que urge profesionalizar la lucha contra la violencia de género y se comprometió a garantizar el acceso a la educación, al trabajo, a la salud y a la justicia.

"No podemos permitir que se siga abusando de ustedes. Tenemos que infundir que a la mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa", señaló el candidato del PAN,PRD y MC para la gubernatura del estado.

Añadió que durante su gobierno el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) será el eje central para impulsar los programas de respeto y protección hacia las mujeres, y enfatizó que se endurecerán las penas en contra de quienes realicen actos de violencia.

En materia de empleo, dijo que todas las secretarías del gobierno tendrán áreas específicas de atención a delitos contra las mujeres, donde podrán también presentar sus problemáticas y las de sus comunidades.

Aguilar Bodegas se comprometió también a apoyar a que las mujeres se incorporen a los sistemas productivos, para lo cual señaló que se presentarán programas y políticas públicas para que puedan trabajar incluso desde sus casas y se integren a las cadenas de valor que les permitan obtener ingresos.

"Crecí de la mano de una mujer que me enseñó tres cosas: no robar, no mentir y que a las mujeres no se les toca ni con el pétalo de una rosa. Por eso estoy profundamente comprometido con el bienestar de las mujeres chiapanecas", apuntó.

Ante la presencia del candidato del Frente por Chiapas a la alcaldía de Tuxtla Gutiérrez, Francisco Rojas Toledo y de mujeres aspirantes a diputadas federales, locales y presidentas municipales, fue claro en establecer que no se puede permitir más violencia en contra de ellas.

"Una de cada cuatro mujeres no tiene acceso a la educación, el 65 por ciento de las mujeres que trabajan no tienen acceso a prestaciones de ley y en el sector ejidal, solamente dos de cada diez son posesionarias de la tierra, esto tiene que cambiar", aseguró.

Dijo que una de cada tres mujeres en el estado es víctima de violación o es agredida sexualmente, la mitad de ellas por integrantes de su propia familia, por eso urgió a cambiar la ley para que se garantice la justicia.

Las convocó a organizarse y a no dejarse amedrentar por quienes las amenazan con despojarlas de Prospera. "No se puede seguir permitiendo el uso político de los programas sociales y quien lo haga, denúncienlo".

Les pidió a las mujeres que junto con su gobierno puedan trabajar por el fortalecimiento de la familia y que ésta siga unida e integrada, al ser la base fundamental para impulsar el crecimiento de Chiapas.