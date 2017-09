Advertencia de la Fepade, “acto publicitario”: Graco

Cuernavaca

El gobernador del estado, Graco Ramírez Garrido Abreú, aseguró que la advertencia de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), para que no se acaparen, retengan o condicionen apoyos a los afectados de Morelos por el temblor del pasado 19 de septiembre, es "más un acto publicitario, (que un hecho) real".

"No sé que tenga que ver la Fepade en un procedo de rescate de emergencia, pero están en su derecho; si quieren hacer publicidad, no tenemos problema, no son tiempos electorales", subrayó el mandatario al deplorar las versiones que aseguran que hay una consigna de su gobierno para evitar que los apoyos enviados para los afectados del sismo, deben ser concentrados por su administración.

Este fin de semana, el titular de la Fepade, Santiago Nieto advirtió que en Morelos y otros estados del país había un condicionamiento y desvío de los apoyos, programas sociales, así como de víveres y alimentos hacia las personas damnificadas por los recientes sismos, lo que podría suponer delitos de orden electoral.

La declaración del titular de la Fepade se conoció luego de que en redes sociales como Facebook y Twitter comenzaron a surgir videos de supuestas acciones de hostigamiento por parte de la Policía de Morelos contra choferes o brigadistas de otros estados que traían a la entidad víveres, herramientas, medicinas y ropa para los damnificados, a quienes obligaban a dirigirse a los centros de acopio del gobierno estatal.

Ramírez Garrido insistió en que dichas versiones son una campaña de desinformación que ha sido promovida a través de las redes sociales, pero que carece de fundamento: "Son tiempos de unidad y de solidaridad, y de rescatar a Morelos", aseveró el mandatario quien agregó que se ha formado un chat entre funcionarios y algunos directores de medios de comunicación con el fin de incidir rápidamente en la propagación de versiones sin fundamento.

Instalan Fideicomiso Pro Construcción

Este domingo, el gobernador del estado de Morelos, Graco Ramírez dio a conocer la creación de un Fideicomiso de Pro Reconstrucción del estado de Morelos, a donde todos los recursos económicos públicos y privados serán canalizados para ser manejados con "absoluta transparencia".

Tras una reunión privada entre líderes sociales y económicos, donde se dieron a conocer los pormenores de las afectaciones en Morelos, que asciende a unas 10 mil casas o edificios destruidos o en condiciones irreparables, el gobernador informó que la creación del nuevo fideicomiso permitirá canalizar los recursos económicos que ingresen a Morelos para ayuda a los afectados, los cuales serán administrados por un comité plural y bajo la observación de la organización Transparencia Mexicana.

MMR