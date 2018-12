Acusan falta de recursos para otorgar bonos a maestros en Tlaxcala

Adolfo Tenahua Ramos

El Secretario de General de la Sección 31 del SNTE, Demetrio Rivas Corona, reprochó que el Gobierno del Estado no cuenta con los recursos para solventar los 80 millones de pesos que representa la bolsa global que se les adeuda a los maestros de educación media superior y superior por concepto de un bono de productividad, el cual debieron recibir en la primera quincena de diciembre.

Por segundo día consecutivo, los docentes afectados se reunieron en las instalaciones del Sindicato para conocer la respuesta que dio la autoridad estatal para resolver cuanto antes el pago, por lo que se reunieron a puerta cerrada con su dirigente para definir algunas acciones, pues argumentaron que no permitirán más promesas incumplidas.

Después de una reunión de trabajo, los docentes salieron enojados y decepcionados de la respuesta que les notificó, Rivas Corona, pues únicamente se les dijo que en el transcurso de la próxima semana se estaría liquidando a los maestros, pero no se precisó el día ni la hora.

Más tarde y en conferencia de prensa, el líder del magisterio confirmó que la administración estatal argumentó no tener los recursos en estos momentos para cubrir ese concepto, a pesar de que son recursos federales que se debieron presupuestar con antelación, pero no se hizo, por ello es que ese recurso al parecer no está radicado en Tlaxcala.

Sin embargo, dijo que el Secretario de Gobierno, Aarón Pérez Carro, comprometió su palabra de que en el transcurso de la próxima semana se estaría saldando el bono, pero no precisó el día ni la hora, no obstante, existe la confianza de que así será, pues les garantizó que esa prestación no está perdida, ya que se trata de un logro sindical.

El líder sindical pidió a los docentes confiar en la gestión del Sindicato, pues deben estar seguros de que no se permitirá que se dañe la parte más sensible de los maestros y de sus familias, que es el salario que representa el sustento de los hogares.

Los docentes no quedaron del todo satisfechos con esta respuesta, por lo que se pronunciaron por cerrar vías de comunicación y manifestarse frente a Palacio de Gobierno, argumentaron que solo así se tendrá una respuesta inmediata, ya que en otras ocasiones han tenido que tomar los planteles para resolver algunas demandas.





