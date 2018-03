Acusan a delegado del CEN del PRI de acoso sexual en Chihuahua

Chihuahua

Mientras el delegado del CEN del PRI, Sofío Ramírez Hernández, fue acusado de acoso sexual ante las dirigencias estatal (Chihuahua) y nacional de su partido, el PRI llamó a los candidatos de todos los partidos a evitar "campañas negras" en este proceso electoral.

La denuncia que se hizo llegar a las respectivas sedes partidistas, se da en momentos en que Ramírez y el líder estatal del PRI, Omar Bazán Flores, mantienen una ríspida relación, al grado, que este fin de semana, trascendió que estuvieron a punto de liarse a golpes.

En este contexto, Ramírez Hernández fue acusado ante el presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza y Bazán Flores, por "líderes empresariales y de la sociedad civil y presidentes seccionales", de los que se emitieron sus nombres por "temor a represalias".

"En representación de las y los habitantes de los municipios de Juárez, Chihuahua, Nuevo Casas Grandes, Delicias, Parral y Camargo: declaramos nuestra inconformidad hacia el senador Sofío Ramírez Hernández, ante los constantes acosos sexuales y chantajes de las que hemos sido objeto por parte del delegado nacional", se indica en la misiva con membrete del PRI.

"Se ha empeñado en realizar propuestas de carácter sexual a cambio de ser favorecidas con la designación en la lista de regidurías, haciendo de lado la trayectoria, el peso político, así como el factor social que nos representa a cada una", se añade.

Al ser entrevistado al respecto, el aludido calificó como "falsas" las acusaciones, señalando que vienen de "alguien" con recursos, ya que luego de entregarse este documento en esta entidad, horas después se hizo lo mismo en las oficinas centrales de la Ciudad de México, por lo que se están revisando los libros de visitas de ambas sedes partidistas, para proceder.

"Es falso, grotesco y absurdo, una cobardía pretender señalar algo que no existe, además de que no son los tiempos y no se encuentra en agenda los temas de las regidurías, estamos con registro de candidaturas de otra índole y el registro de las planillas le corresponde a los municipios no al Comité Directivo Estatal", indicó.

Tras lo anterior, Ramírez Hernández 'tronó' contra la dirigencia estatal tricolor, por recibir dicho documento "que va sin firma, y aunque en algunas ocasiones deben guardarse los nombres, hay que determinar la responsabilidad del contenido del documento que fue entregado también ante el Comité Ejecutivo Nacional del PRI", apuntó.

Por último, la dirigencia estatal del PRI registró la plataforma electoral 2018-2021 ante el Instituto Estatal Electoral (IEE). Allí, Bazán Flores sostuvo que su partido hará una campaña de propuesta, por lo que llamó al resto de los actores políticos a ser congruentes y evitar campañas "negras" en este proceso electoral.

"No debemos entrar en el juego de las campañas negras llenas de difamación y calumnias que solo enrarecen el ambiente electoral que vivimos, hay que apostarle a la madurez política de los actores que compiten en esta contienda, no dejarse llevar por unos cuantos que solo pretenden opacar el trabajo ya consensado", precisó.

MMR