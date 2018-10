Abrogar Reforma Educativa será un gran retroceso para el país: SEP

Adolfo Tenahua Ramos

El Representante de la Secretaría de Educación Pública Federal en Tlaxcala, Juan Garza Seco-Maurer, sostuvo que abrogar la Reforma Educativa sería un gran retroceso para el país y, por lo que respecta a la misma, se continuará con la aplicación de la norma para no incurrir en omisiones.

Manifestó que hasta el momento no existe ninguna indicación de frenar la aplicación del Nuevo Modelo Educativo; las cosas continúan como están y se tendrá que cumplir hasta el último minuto de la administración federal, lo cual comprende la evaluación magisterial que está contemplada para noviembre, donde más de mil docentes tlaxcaltecas serán examinados para conocer su idoneidad frente a grupo.

Te recomendamos: Autor de Tlaxcala gana premio Julio Torri 2018

A pregunta expresa sobre el sentido de continuar con un proceso que con el cambio de administración federal no tendrá validez, pues el mismo presidente electo anunció la abrogación de la reforma educativa, dijo que en tanto el cambio de estafeta no se concrete, se cumplirá con la ley, pues de no hacerlo se incurrirá en una omisión que podría dar paso a una sanción.

Garza Seco-Maurer agregó que el nuevo gobierno federal está en todo su derecho de modificar cualquier situación que así lo considere, pero en este caso será un gran retroceso para el país.



AMV



​