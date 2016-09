Docentes de Chiapas sin definir regreso a clases

Tuxtla Gutiérrez

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Chiapas, dijo que es mentira que no exista un acuerdo con el gobierno federal, que es el de suspender de facto la Reforma Educativa hasta que finalice el sexenio.

Previo al encuentro del Primer Foro Educativo Horizontes de la Función Directiva: "Hacia la construcción democrática de una educación alternativa", José Luis Escobar Pérez, vocero de la CNTE, advirtió que "si las bases decidieran regresar a clases con toda responsabilidad asumiríamos ese mandato, pero también con toda responsabilidad seguiríamos accionando, si el gobierno quiere hacer un uso perverso de la buena voluntad de haber regresado a clases y llevarlo a una especie de diálogo sin ningún beneficio" para los docentes.

Respecto al proceso de consulta que la CNTE realiza en las 800 delegaciones de las 24 regiones del estado para consensuar si se levanta el paro laboral, Escobar admitió que será hasta el próximo viernes cuando inicien los diálogos. Será un proceso "lento", dijo.

En conferencia de prensa, manifestó que aunque los maestros de Oaxaca acordaron levantar el plantón para regresar a clases, y seguir manifestándose, en Chiapas no ocurrió así, pues "cada estado tiene diferentes condiciones y necesidades: la lucha en cuanto a lo punitivo de la reforma es para todos, pero hay particularidades que tienen que ser atendidas de manera específica".

El vocero de la CNTE resaltó que las negociaciones con la Mesa Única de Negociación se han realizado con la Secretaría de Gobernación y no con el secretario de Educación, Aurelio Nuño, a quien "para nosotros él no es nadie. Las negociaciones no fueron con él, fueron con la Segob y por lo tanto carece de toda veracidad y facultad para poder decir qué hubo o qué no hubo".

Escobar enfatizó que, a 116 días de paro laboral, entre los "logros" que más destaca la disidencia magisterial es que "hoy la CNTE es un interlocutor válido que negaron siempre (el gobierno). El SNTE (Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación) pasó de ser una especie de aparato, porque las negociaciones en defensa de la educación y en defensa de los defectos laborales el gobierno lo tuvo que hacer con la CNTE".

El vocero dejó en claro que aunque la CNTE regrese a clases, "las actividades no cesarían" pues "podemos trabajar y podemos accionar si el gobierno sigue en su cerrazón" de no derogar la Reforma Educativa.