En Cuernavaca no habrá Mando Único, advierte 'Cuau'

Cuernavaca

El presidente municipal de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, advirtió que no habrá Mando Único en la ciudad, a pesar de que ayer el gobernador Graco Ramírez anunció que por decreto a partir de hoy la Comisión Estatal de Seguridad tomó el control de 15 municipios.

En conferencia de prensa, Cuauhtémoc Blanco acusó que el decreto significa un golpe de Estado" y dijo que buscará impugnarlo.

Admitió tener miedo ante los hechos violentos ocurridos en la entidad, luego del asesinato de la alcaldesa de Temixco, Gisela Mota; sin embargo, aseguró que tiene "los pantalones bien puestos" para seguir al frente de la administración.

"(El Mando Único) Esto es un golpe de estado del gobernador, vamos a tener reuniones para ver qué vamos a hacer. Se lo repito al gobernador, yo estoy aquí por los ciudadanos, porque quiero que cambie Cuernavaca, y usted no me está dejando", afirmó.

Con este decreto, el secretario de Seguridad Pública de Cuernavaca, Carlos de la Rosa, quedaría destituido del cargo automáticamente.

El ex futbolista dijo que el mandatario será el responsable de los daños físicos que pudiera sufrir su círculo cercano de colaboradores y su familia, advertencia que realiza por segunda ocasión en los últimos días, después del homicidio de la alcaldesa de Temixco.

"Se lo digo a usted (Graco Ramírez) y enfrente de todas las cámaras, si me pasa algo, a mí, a la gente que está atrás de mí y a mi familia, es en contra de usted. Se lo digo, y se lo dije cuando lo fui a visitarlo", dijo al recordar la primera entrevista que tuvo con el mandatario, el sábado pasado, donde el tema principal fue el de la seguridad y el Mando Único en Cuernavaca.

Exigió al gobernador de Morelos medirse en sus señalamientos, luego de que esta mañana Graco Ramírez afirmara en varias entrevistas que el equipo cercano a Blanco está vinculado con el crimen organizado y que grupos buscan aprovecharse de su inexperiencia política para regresar a la capital del estado de Morelos.

"Detrás de Cuauhtémoc Blanco hay personas que quieren aprovechar su inexperiencia para que grupos delincuenciales se instalen en #Cuernavaca", escribió en su cuenta @gracoramirez.

Blanco dijo que el mandatario debe tener cuidado en sus comentarios y aseveraciones.

"¡Aguas! porque usted hizo declaraciones muy fuertes de que mi grupo estaba metido con el narcotráfico. Nosotros somos personas muy trabajadoras y muy decentes. Nomás aguas, aguas con sus declaraciones, señor gobernador porque son muy fuertes", dijo.

En un comunicado, Blanco pidió al gobernador Graco Ramírez notifique e informe el carácter y calidad en que asume el mando de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Cuernavaca, "en virtud de que hasta el momento no existe comunicado por parte del Gobierno del Estado al respecto".

"Cuernavaca no es ajeno a la situación de inseguridad que se vive en la entidad morelense. Desde la implementación del modelo de Mando Único Policial, los ciudadanos no han tenido certidumbre sobre su seguridad, siendo víctimas de secuestro, extorsión, asaltos y ejecuciones, por mencionar algunos delitos graves", dice el comunicado.

"Estimamos que el decreto emitido por el Ejecutivo estatal es consecuencia de hechos coyunturales que exigen decisiones inmediatas en las que todas las autoridades deben participar".

Mando Único no es un acto contra alguien

El gobernador de Morelos, Graco Ramírez, dijo que el Mando Único en esa entidad ha dado resultados y que "no es un acto contra nadie, es un acto de responsabilidad".

"Tenemos facilitada la acción para que se observe que no es un acto deliberado políticamente contra nadie, sino es un acto de responsabilidad. Otorgarle la reducción de delitos en Morelos de homicidio doloso de 19 por ciento, secuestro 81 por ciento, extorsión 38 por ciento y robo de vehículos 20 por ciento", dijo en entrevista para MILENIO Televisión.

Agregó que "frente a resultados que han sido reconocidos nacionalmente, cómo es posible que queramos dar marcha atrás en el Mando Único cuando ha dado resultados y es un modelo de eficacia y eficiencia policiaca que hemos implementado en este estado".

Ante el temor que dijo Cuauhtémoc Blanco de ser víctima de la violencia, el gobernador respondió:

"Fui el primero en plantearle a él mi preocupación por su seguridad. Lo cité el día 2 (de enero) y le plantee que teníamos un dispositivo para cuidarlo porque estamos preocupados de que él se convierta en un blanco político para golpear lo que estamos haciendo en Morelos", dijo.

El mandatario afirmó que con el Mando Único en Cuernavaca se ha reducido el homicidio, secuestro, extorsión y robo de vehículos.

"Él debe ser bien asesorado. Es un acto legal y constitucional y se hace en función de una actuación de emergencia. En Cuernavaca se ha reducido el delito 43 por ciento con mando único, el homicidio, el secuestro 88 por ciento, extorsión 45 por ciento y 41 por ciento el robo de vehículos", explicó.

El gobernador dijo que el alcalde de Cuernavaca no quiere continuar con el modelo de Mando Único, porque detrás de él está Federico Figueroa, hermano del cantante Joan Sebastian, quien tiene vínculos con Guerreros Unidos.

"Atrás de ellos (Cuauhtémoc Blanco) está Federico Figueroa, hermano de Joan Sebastián, conocido por su vinculación con Guerreros Unidos. Yo se lo dije y se sorprendió, titubeó y no quiso responderme. No podemos permitir que esta gente (Guerreros Unidos) regrese a Cuernavaca", dijo en entrevista con Joaquín López Dóriga en Grupo Fórmula y minutos después también lo escribió en su cuenta de Twitter.

Federico Figueroa vinculado a la delincuencia y personas cercanas a él son quienes ahora están cercanas a Cuauhtémoc Blanco. — Graco Ramírez (@gracoramirez) enero 4, 2016

Graco dijo que con la oposición de Blanco a que continúe dicho modelo de seguridad buscan que Guerreros Unidos vuelva a tener incidencia en Morelos.

"La impresión que tengo es que el interés de ellos es que regrese este grupo a venderles una idea falsa, de que los delincuentes pueden controlar la inseguridad si los dejan actuar. La reunión que tuve con él (Cuauhtémoc Blanco) fue difícil por su manera de hablar y actuar, me dijo 'el que no esté de acuerdo conmigo le rompo su madre', así me dijo, yo traté de hacerle ver que estoy dispuesto a trabajar con él y sacar adelante a Cuernavaca", dijo.

Graco dijo que el rechazo de Blanco al modelo de Mando Único es mediático, porque legalmente ya se tomó el control de la seguridad de la capital del estado y "tengo el respaldo de la Policía Federal y de la Gendarmería".