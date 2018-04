Senadora se quedó con tráiler, acusa empresario

Tlaxcala

El empresario Miguel Olivares, originario de San Pablo de Monte, denunció a la senadora Martha Palafox Gutiérrez por abuso de confianza, pues indicó que en el año 2014 le prestó un tráiler para ocuparlo en una campaña médica y a la fecha no se lo ha devuelto.

En rueda de prensa, Miguel Olivares destacó que en 2014, cuando Palafox Gutiérrez estaba en busca de la senaduría, acordó con ella que le prestaría su tráiler para que lo ocupara en su precampaña, por lo que le realizó diversas adecuaciones con un costo total de 150 mil pesos, de los cuales 100 mil fueron aportados por la ahora senador y 50 mil pesos por él mismo.

Asimismo, precisó que el préstamo fue a través de Julián Velázquez Llorente, pero este le comentó que tampoco sabía nada de la unidad.

Por lo que, reiteró que a la fecha no le ha sido devuelta la unidad, a pesar de que ya la buscó en varias ocasiones, así como a sus colaboradores.

“La busque a través de una persona que trabajaba con ella, se llama David Briseño, pasaron los meses, me traía a la vuelta y vuelta y por último me dijo que ya no trabajaba con ella, que ya lo habían despedido y pues dije, lo único que puedo hacer es irme al senado, hablé con ella, se sorprendió al verme, porque ya ni me conocía, después de tanto tiempo, le dije quién era y lo que quería, ella se sorprendió y me dijo que ese tráiler ya me lo tuvo que haber regresado el doctor Julián”, destacó el afectado.

Por otro lado, agregó que la última vez que se entrevistó con la senadora, esta le dijo “molesta que ese tráiler ya me lo había pagado, que ya me había dado un dinero, yo le dije que 100 mil pesos no vale un tráiler y es mas eso fue para las reparaciones que teníamos que hacerle a la caja, me dijo que ella tenía los recibos y yo también de las adecuaciones que se le habían hecho a la caja, le dije qué hacemos y me dijo, hágale como quiera”.

Asimismo, Olivares añadió que investigando por su cuenta para saber qué pasó con su tráiler, conoció que este ya había sido vendido a una persona de origen poblano, presuntamente llamado Jaime Olvera.

De acuerdo a Miguel Olivares, la unidad cuesta alrededor de 600 mil pesos, sin embargo, él solo recibió 100 mil pesos, para realizar las adecuaciones a la caja.

Por último, el afectado descartó que sus declaraciones tengan algún tinte político y afirmó que lo único que desea es que le devuelvan el camión o que se lo paguen.