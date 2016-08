Seguro Popular, "caja chica" de gobernadores, acusan

Ixtapan de la Sal

El secretario de Salud, José Narro, garantizó que se investigará la denuncia hecha por el líder de los burócratas, Joel Ayala, de que los gobernadores usan el Seguro Popular como caja chica, lo que ha orillado a la población a recurrir a servicios privados “que los atracan”.

Al concluir los trabajos de la novena Reunión Plenaria de los senadores del PRI, la bancada se reunió ayer con los titulares de Desarrollo Social, José Antonio Meade; de Hacienda, Luis Videgaray, y de Salud, Narro Robles, así como con el presidente del PRI, Enrique Ochoa, para construir la agenda que llevarán al periodo ordinario que inicia mañana.

En el encuentro con Narro, Ayala reveló que el uso irregular de los recursos ha orillado a que las personas recurran a los hospitales privados, por lo que pidió corregir esa situación que genera sangrías en la economía de los trabajadores.

Dijo que el Seguro Popular se ha convertido en la caja chica de algunos gobernadores y, aunque no dio nombres, sostuvo que ese programa es un “parche mal pegado o pegote” en el gasto público, porque afecta el buen funcionamiento del presupuesto asignado a la Secretaría de Salud.

“Lo sostengo, porque las acciones que hay en el Seguro Popular son virtuales a través del mecanismo muy bien elaborado y se ha convertido, como bien lo decía la senadora Lilia Merodio, en cajas chicas de los gobernadores”.

En entrevista, el doctor Narro garantizó que en caso de haber evidencia de esta denuncia se investigará y sancionará, porque no hay “ninguna duda de que tenemos que cuidar mucho esos recursos, y asegurarnos de que se destinen para lo que están destinados, que es a los servicios de salud, y tenemos que ser muy cuidadosos”.

En el contexto del encuentro, Narro destapó abiertamente su militancia partidista al expresar a la bancada que encabeza Emilio Gamboa Patrón que nunca renunció a ésta, desde 1993.

Al término del acto de dos días, el dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa, confirmó que su partido dará prioridad a la discusión del presupuesto y el tema de matrimonios igualitarios ser verá en otra ocasión.

En ese sentido, los priistas cerraron filas con Ochoa en el sentido de acudir a sus estados a explicar las reformas y ganar elecciones, como la del Estado de México.

En tanto, el gobernador mexiquense, Eruviel Ávila, dijo que no intervendrá, pero como militante habrá de apoyar en el triunfo de su partido. “Seré muy respetuoso, por mandato constitucional no haré más que lo que la ley me permita, pero tampoco haré menos”.

Al concluir los trabajos, Gamboa Patrón dio a conocer la agenda que incluye reformas a la Ley de Víctimas, en materia de justicia laboral, Ley Federal de Juegos de Apuestas y Sorteos, regulación de la mariguana, trata de personas, ajustes a la figura de arraigo y testigos protegidos, la Ley General de Archivos.

Asimismo, las reformas secundarias en materia de transparencia, paquete económico de 2017, reforma político-electoral con cambios al modelo de comunicación, contra la violencia política de género y revisión del Acuerdo de Asociación Transpacífico, entre otras.