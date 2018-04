Santuario de Luciérnagas, dañado por turismo

Tlaxcala

Cada año se dan cita cientos de visitantes en el Santuario de las Luciérnagas, sin embargo, el turismo de masas provoca destrucción de medidas de restricción establecidas por el comité que reguarda la zona.

Así lo dio a conocer Enrique Espejel Benítez, presidente de la Agrupación para el Cuidado de las Luciérnagas AC, quien sostuvo que cada año se enfrentan al enorme reto de proteger el espectáculo natural.

“El turismo de masas en cualquier parte destruye, nuestro trabajo es tratar de proteger lo más que se pueda, pero también hay que ser sinceros, mucha gente también sabe respetar y busca provocar el menor daño posible”, comentó.

Refirió que para este año se están organizando nuevas estrategias de cuidado en las que se buscará invitar a los visitantes a que se integren como parte de esta naturaleza y cuidar a los insectos.

"Cuando llegan al santuario a muchos no les interesa que haya reglas de protección de la zona, quieren ver luciérnagas y ya, pero nosotros tenemos un centro de avistamiento donde los guías les explican lo que pueden y no pueden hacer para que los insectos no se dañen", informó.

Señaló que en Nanacamilpa hay 26 centros de avistamiento, todos registrados y con licencia para que estén en forma, pero sobre todo que cumplan con la normatividad.

Espejel Benítez dijo que dependencias estatales y federales vigilan esa zona para estar certificados y que todos los guías o centros de avistamiento tengan licencia emitida por las autoridades correspondientes.

"Recuerdo que cuando empezamos fue de cero y cada año hemos avanzado, de 2017 a la fecha se han aplicado normas de Semarnat, Profepa y Profeco, afortunadamente también instancias estatales y federales se han interesado en respaldar esta joya que solo los Tlaxcaltecas tenemos", aseveró.

En el mismo contexto consideró que para el presente año, entre los meses de junio a agosto, esperan unos 95 mil visitantes o un poco más en el santuario de las luciérnagas.

"La comunidad ha tenido un alto impacto positivo con el Santuario, pero también la región y municipios como Huamantla, Tlaxco, Tlaxcala, Zacatelco, Calpulalpan, muchos visitantes se hospedan en estos lugares porque en Nanacamilpa no hay muchos hoteles", por lo que dijo qué hay expectativa de crecimiento en ese municipio.