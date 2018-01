Renuncia el suplente a tomar la alcaldía de Petatlán

Chilpancingo

El abogado Jesús Gómez Pérez renunció a su derecho de asumir la presidencia municipal de Petatlán bajo el argumento de que enfrenta complicaciones de salud, ahora el asunto será revisado por la Comisión de Gobernación y Asuntos Políticos.

Gómez Pérez es hermano de Arturo, el presidente municipal electo constitucionalmente en los comicios de 2015, quien fue asesinado la noche del 29 de diciembre de 2017.

La tarde del lunes 15 de enero, la Mesa Directiva dio lectura al escrito dirigido por el abogado Jesús Gómez Pérez, quien de entrada recordó que en 2015 fue registrado por el Instituto Electoral de Participación Ciudadana (IEPC) como suplente en la formula que encabezó su hermano, el alcalde asesinado el fin de año pasado.

Y señaló: "Tomando en consideración que el C. Arturo Gómez Pérez, presidente constitucional de este municipio falleció, que en consecuencia por ley me corresponde asumir dicho cargo por ser suplente, con fundamento en la Ley Orgánica del Municipio Libre, me permito informarles que me encuentro imposibilitado para asumir dicho cargo por estar delicado de salud".

Asume: "En consecuencia, renunció a este derecho de asumir la presidencia de este municipio de Petatlán".

El presidente de la Mesa Directiva, Eduardo Ignacio Cueva Ruiz turnó el asunto a la Comisión de Gobernación y Asuntos Políticos, que preside la diputada perredista Rosa Coral Mendoza Falcón.

El asunto deberá desahogarse en la Comisión Permanente, pues el Pleno este lunes 15 entró en periodo de receso.