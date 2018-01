Rectifica Marco Leyva su petición de regresar a la alcaldía

Chilpancingo

El alcalde con licencia de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena rectificó los términos en que pidió al Congreso local su reincorporación el cargo, ahora lo hizo cumpliendo todos los protocolos que establece la norma.

La mañana del lunes 8 de enero, el alcalde con licencia de la capital del estado, Marco Antonio Leyva Mena entregó a la Oficialía Mayor del Congreso local un escrito con el que notifica su reincorporación al cargo del que se separó la jornada del 16 de octubre, cuando estaba a punto de dictaminarse un juicio de revocación de mandato en su contra.

El texto fue cuestionado por los diputados locales, a partir de los términos en que se redactó, pues de acuerdo con la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Flor Añorve Ocampo, en el texto "no pide nada".

El documento entregado por Leyva señala lo siguiente: "Por este conducto, me permito informar a esta honorable soberanía de mi reincorporación a las funciones de presidente municipal de Chilpancingo de los Bravo".

Agrega: "Lo anterior, con la garantía que me ofrece la Constitución General de la República, la relativa al estado de Guerrero y las demás leyes secundarias vigentes en la materia. Sirva la presente para que a partir de la fecha indicada, se surtan los efectos legales pertinentes".

Los términos en que se redactó dicho documento, así como el hecho de que Leyva se introdujera a la presidencia municipal sin esperar un dictamen del Congreso local, provocó que los diputados le hicieran un exhorto a respetar las instituciones y la ley.

La tarde del miércoles 10 de enero, a las 13:38 horas, Leyva Mena entregó un nuevo documento a la Oficialía Mayor del Congreso, en el que rectifica los términos y fundamenta la petición de que se le reincorpore en el cargo.

"Toda vez que no existen motivos para seguir con dicha licencia, me permito solicitar a usted, someta al Pleno de ese Honorable Congreso del Estado, mi solicitud para reincorporarme al Congreso y funciones de presidente municipal Constucional, que mediante el voto popular el pueblo de Chilpancingo me confirió en las elecciones celebradas el 7 de junio del año 2015, para el periodo 2015-2018".

En consecuencia, Leyva se dirige al presidente de la Mesa Directiva y pide: "Único.- Someter a consideración del Pleno de la honorable asamblea, dejar sin efecto la licencia que mediante decreto número 486, la sexagésima primera Legislatura al honorable Congreso del Estado de Guerrero, me autoriza de manera indefinida. Como consecuencia, se me reincorpore al cargo y funciones de presidente municipal de Chilpancingo de los Bravo".

Se espera que este jueves 11 de enero, el Pleno sesiones para votar un dictamen presentado por la Comisión de Asuntos Políticos, que preside la diputada local del PRD Rosa Coral Mendoza Falcón, con base al primer documento presentado por Marco Antonio Leyva Mena.

MMR