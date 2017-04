Rechaza el IEE de Nayarit registro del ex pastor cristiano

Nayarit

El Instituto Estatal Electoral aprobó el registro de Francisco Javier Zapata Pérez como candidato al gobierno del estado por el Partido Encuentro Social (PES) luego de haber sido rechazada la nominación del ex pastor de la iglesia cristiana, Daniel Sepúlveda Arcega por no cumplir con los requisitos de la Ley de Religiones y Culto Público como el no haber renunciado a su cargo cinco años antes de iniciar la jornada comicial en Nayarit.

El Partido Encuentro Social interpuso un recurso de revisión ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien emitió sentencia dentro del expediente SUP-JRC-101/2017, en la que se ordenó sobreseer el juicio constitucional de Daniel Sepúlveda Arcega, y decretó la modificación del acuerdo IEEN-CLE-050/2017, a efecto de que le concediera a Encuentro Social el término de 72 horas para presentar un nuevo registro de candidatura.

Los consejeros electorales aprobaron la modificación de nombres y nominaron a Francisco Javier Zapata Pérez a 43 días de que concluyan las campañas.

El 4 de junio 815 mil nayaritas elegirán 20 presidencias municipales, 30 diputados y gobernador.

A gobernador el Instituto Estatal Electoral aprobó las candidaturas del priista, Manuel Cota Jiménez; del empresario candidato a gobernador por alianza PAN-PRD, Antonio Echevarría García; Raúl Mejía González de Movimiento Ciudadano; Miguel Ángel Navarro Quintero, de Morena, además de los independientes, Víctor Manuel Chávez Vázquez, Hilario Ramírez Villanueva y Antonio Ayón Bañuelos.

