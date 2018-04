Protestantes rompen portón e invaden instalaciones de MC

Tlaxcala

Un número importante de inconformes oriundos del distrito XV, conformado por los municipios de San Pablo del Monte y Tenancingo, se trasladaron hasta las oficinas estatales del partido Movimiento Ciudadano para manifestar su rechazo ante el relevo de su candidato a ese distrito para diputado local, Edgar Sánchez López.

Los pobladores irrumpieron a la fuerza en la sede estatal de esta fuerza política y se manifestaron en las instalaciones, inconformes por haberlo sustituido de la lista de última hora por el tema de la paridad de género.

Los sanpablenses, a bordo de camiones, arribaron al Comité Ejecutivo Estatal del partido Movimiento Ciudadano, ubicado a espaldas del Hospital General de Tlaxcala. Utilizando altavoces expresaron su enojo en contra del líder estatal de ese partido, Refugio Rivas Corona.

Sobre el hecho, el propio Edgar Sánchez manifestó que desde hace meses se había venido preparando para asumir esa empresa, cumpliendo con los requisitos necesarios para lograr la postulación al Congreso local en las elecciones del 1 de julio, incluso fue reconocido como un personaje con alta simpatía en el Distrito; sin embargo, el martes de la semana pasada se enteró de que el partido del águila lo sustituyó por una candidata mujer derivado del tema de paridad de género.

“Sabemos que esto del cambio de candidatura no es por asuntos de carácter legal y apegadas a la Leyes electorales, acá se trató de un asunto meramente personal, el señor busca favores personales, no es posible que estemos a estas alturas y (Refugio) Rivas quiera cambiarme así de la nada, no me parece”, sentenció.

Los inconformes bloquearon la calle Josefa Castelar, rompieron el portón de acceso al edificio y pegaron cartulinas en contra de su dirigente, a quien también le dedicaron algunos gritos por la imposición hecha.

Descartó que se trate de una inconformidad en contra del criterio de paridad degénero o en contra del partido, sino más bien, del actuar del dirigente estatal, por lo que tratarán de convencerlo de que sea postulada una persona del proyecto que ya se venía trabajando y que sea conocida, o en otro caso, que se consulte a la militancia sobre otro distrito menos competitivo.

AMV