Protestan contra “dedazos” en Morena-Morelos

Cuernavaca

Militantes y simpatizantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), protestaron este miércoles contra la cúpula de dicho partido, a la que acusaron de imponer candidatos, "importar" aspirantes de otros partidos y violar los estatutos por nombrar candidaturas de manera directa.

A 24 horas de que una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó a Morena reponer las asambleas electivas de candidatos a diputados locales y lista de regidores de Cuernavaca, miembros del partido de Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial bloquearon los accesos a la sede estatal del organismo, donde colocaron pancartas y advirtieron que no permtirán que se mantenga dichas prácticas.

Eduardo Beltrán Zapata, ex presidente del consejo estatal de Morena, aseguró que la dirigencia de su partido no ha seguido de manera estricta las formas electivas establecidas por el estatutos, por lo que los militantes inconformes lo único que desean es que sigan los lineamientos.

Otros militantes que pidieron omitir sus nombres, aseguraron que los hermanos Rabindranath Salazar Solorio, ahora coordinador regional de Morena de la campaña presidencial de López Obrador y Radamés Salazar Solorio, ahora candidato al Senado de la República, han secuestrado las decisiones del partido y lo han convertido en un búnker donde nadie entra, por lo que tampoco permiten colaborar en las decisiones y determinaciones.

Indicaron que uno de los ejemplos de las imposiciones es el caso de Jorge Arguelles, candidato a diputado federal por el distrito cuatro, con sede en Jojutla, quien hace tres semanas participaba en el PRI y ahora fue nominado sin tomar en cuenta a la militancia, ni sus procesos de elección.

Renuncia secretaria de Turismo

La secretaria de Turismo del gobierno estatal, Mónica Reyes Fuchs anunció su salida de la dependencia para incorporarse a la campaña del candidato del PRD-PSD a la gubernatura, Rodrigo Gayosso Cepeda.

Reyes Fuchs fungía como titular de la secretaría de Turismo desde 2015, en cuya dependencia también ocupó la subsecretaría de Turismo.

Mientras tanto el secretario del Trabajo del gobierno estatal, Francisco Santillán Arredondo informó que el viernes podría presentar su renuncia al cargo para reincorporarse a la diputación local por el Partido Nueva Alianza (Panal) a la cual solicitó licencia el año pasado para formar parte del gabinete del gobernador, Graco Ramírez.

En el último día de registros para candidatos a presidentes municipales y diputados locales, la ex secretaria del Trabajo de la actual administración, Gabriela Gómez Orihuela se registró como candidata a síndico procurador por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), junto con el ex diputado local y ex director general jurídico de la Lotería Nacional, Víctor Saucedo Perdomo, quien se inscribió para pelear la alcaldía citadina.

A lo largo del día también se registraron para la alcaldía de Cuernavaca, Fernando Martínez Cué, por el Partido Nueva Alianza (Panal), Javier Bolaños por el PAN-M y Julio Yáñez Moreno por la coalición PRD-PSD.

MMR