Profepa clausura aserradores en Chihuahua

Ciudad de México

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente clausuró de manera temporal dos Centros de Almacenamiento y Transformación de materias primas forestales, en la zona conocida como "Triángulo Dorado", que conforman las sierras de Durango y Chihuahua.

"Con la contundencia de estas acciones, la Profepa impone un freno a la tala ilegal en la zona de Guanaceví y Ocampo del Estado de Durango; y en Hidalgo del Parral, Santa Bárbara, San Francisco del Oro y Balleza en Chihuahua, en la región conocida como "Triángulo Dorado", donde convergen las dos cuencas madereras más grandes del país, que abastecen a la industria maderera de esas entidades e incluso exporta madera a los Estados Unidos".

En un comunicado, la dependencia informó que además, aseguró 412.648 m3 de madera de Pino (Pinus spp) y táscate (Juniperus spp), así como diez equipos de aserrío, debido a que dichos centros incumplían con la normatividad forestal vigente.

La Profepa detalló que del 6 al 10 de febrero realizó un operativo forestal en dicha zona, en donde realizó 21 acciones de inspección y vigilancia forestal, consistentes en 17 visitas de inspección a CAT, y el establecimiento de 4 filtros carreteros de revisión al Transporte de Materias Primas y Productos Forestales.

De tal forma, se comprobó que dos de esos centros no contaban con la Autorización de Funcionamiento, no presentaron el Libro de Registro de Entradas y Salidas de materias primas; además de que se demostró el uso indebido de la Documentación Forestal, y no acreditaron la legal procedencia de la madera existente en sus patios de almacenamiento.

"La dependencia federal instauró 14 procedimientos administrativos a los aserraderos clausurados, los cuales pueden dar lugar a la imposición de diversas sanciones, así como al decomiso de las materias primas y maquinaria forestal asegurados, consistentes en 379 m3 de madera en rollo y 32.964 m3 de madera en escuadría, así como aserraderos portátiles, torres de aserrío, reaserradoras, astilladoras y motores eléctricos".

En dicho operativo participaron 23 inspectores federales de la Profepa, apoyados por fuerzas especiales de Seguridad Pública Estatal.